Доцент СПбГУ арестован. Он намекнул на самооборону при убийстве возлюбленной

Павел Каравашкин, "Фонтанка.ру"

Преподаватель истории Олег Соколов отправлен в СИЗО на два месяца по делу об убийстве 24-летней Анастасии Ещенко. Следователь считает, что в изоляции он не наложит на себя руки.

Как передает корреспондент «Фонтанки», вечером 11 ноября судья Юлия Максименко удовлетворила ходатайство следствия о заключении Соколова на два месяца.

«Избрать меру пресечения по 8 января 2020 года с содержанием в СИЗО «Кресты», – зачитала судья.





По версии следствия, Соколов 8 – 9 ноября убил и расчленил сожительницу, части тела выбросил в Мойку. В квартире доцента нашли голову женщины.

На процессе Соколов заявил, что причиной ссоры с Ещенко стала ее неадекватная реакция на его слова о том, что следующие выходные он проведет со своими детьми. Якобы преподаватель встретил ее с цветами и шампанским, но после слов о детях «она начала беситься… мы потеряли контроль над собой… было много женщин, но такого потока агрессии я никогда не видел… девушка, которая считалась идеалом, вдруг превратилась… нападение с ножом… дальше произошло это чудовищное несчастье».

Соколов не возражал против отправки в СИЗО. По мнению следователя, это поможет оградить доцента от суицидальных попыток. Адвокат выступил со странным предложением: отправить Соколова под домашний арест в квартиру, где он убил Ещенко. Позже он, правда, уточнил, что квартиру для ареста может предоставить бывшая жена историка. Адвокату предсказуемо отказали.

«Фонтанка» вела трансляцию судебного процесса.