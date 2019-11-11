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Строительство
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11.11.2019 16:42
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В фундамент жилого комплекса ELEVEN от РСТИ заложен первый камень

В фундамент жилого комплекса ELEVEN от РСТИ заложен первый камень

РСТИ (Росстройинвест)

Петербургский строительный холдинг РСТИ в субботу, 9 ноября, провел церемонию закладки первого камня жилого комплекса ELEVEN (ЖК «11»). Объект расположен на Звенигородском шоссе, 11 в Москве.

ЖК ELEVEN – это элитный жилой комплекс, спроектированный архитектурным бюро «Меганом». Проект состоит из двух башен высотой в 16 и 17 этажей, объединенных общим стилобатом, в котором разместятся фитнес-клуб с бассейном и SPA-зоной, детский клуб, ресторан и фудмаркет.

РСТИ (Росстройинвест)

На церемонии закладки первого камня  ЖК ELEVEN присутствовали депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Владимир Ресин, основатель и партнер архитектурного бюро «Меганом» Юрий Григорян, председатель совета директоров холдинга РСТИ Федор Туркин и другие гости.

РСТИ (Росстройинвест)
РСТИ (Росстройинвест)

Жилой комплекс ELEVEN является первым проектом холдинга РСТИ в Москве. 18 лет компания строит жилые дома, объекты коммерческой и социальной инфраструктуры в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. За это время было возведено более 1,5 млн кв. м недвижимости, холдинг зарекомендовал себя как надежный застройщик и партнер.

«Мы используем наши многолетние знания и опыт, чтобы строить в столице качественное и комфортное жилье. Жилой комплекс ELEVEN соответствует нашим представлениям о том, каким должен быть идеальный дом. В проекте удачно сочетаются эксклюзивная архитектура, высококлассные строительные и отделочные материалы, развитая внутренняя инфраструктура, продуманное благоустройство придомовой территории, престижная локация. Мы приложим все усилия, чтобы комплекс ELEVEN стал украшением столицы. В дальнейшем мы будем рассматривать варианты строительства других объектов в Москве», – прокомментировал Федор Туркин, председатель совета директоров холдинга РСТИ (ГК Росстройинвест).

«Выход холдинга РСТИ на московский рынок – серьезное событие, потому что в Москву пришли новые строительные мощности и инвестиции. Я уверен, что дом будет построен в срок – об этом свидетельствует грамотный подход компании к освоению площадки и организации работ. Москва – город огромных возможностей, и те компании, которые приходят сюда, ждет развитие и успех», – сказал Владимир Ресин, депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации.

«Я признателен холдингу РСТИ за последовательную реализацию принятых решений, следование интересам архитектуры и качества. Думаю, что дом на Звенигородском шоссе, 11 откроет новую главу в столичной архитектуре. В проекте есть уникальные материалы и композиция. На территории объекта предусмотрены фрагменты общественного пространства – небольшая улица и площадь», – отметил главный архитектор проекта ELEVEN, основатель и партнер архитектурного бюро «Меганом» Юрий Григорян.

В жилом комплексе ELEVEN спроектировано 88 квартир и 2 пентхауса. Площадь лотов варьируется от 44,75 до 280,26 кв. м, все они сдаются с дизайнерской отделкой. Минимальная стоимость квартиры от 25,47 млн рублей. Эксклюзивный брокер ЖК ELEVEN – Kalinka Group. Квартиры реализуются в соответствии с 214-ФЗ, через эскроу-счета в банке ВТБ. Общий объем инвестиций в реализацию проекта оценивается в 8 млрд рублей. Ввод жилого комплекса в эксплуатацию запланирован на II квартал 2021 года.

Справка о компании РСТИ (Росстройинвест)

ЖК «11» – застройщик АО «Хлебозавод № 16 (специализированный застройщик)», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

 

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      В фундамент жилого комплекса ELEVEN от РСТИ заложен первый камень

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