«Может, ты когда-нибудь найдешь записку своего папы». На горе в Якутии нашли послание девочке в Ленинград из 1990 года

В Якутии ищут автора и адресата послания в Ленинград, датированного 9 августа 1990 года. Его обнаружила туристическая группа на горе Муус-Хайа.



«Свое восхождение на гору Мус Хая посвящаю Дню Рождения своей дочери Цветковой Ани. Желаю тебе, Анютка, крепкого здоровья, счастья и быть может ты будешь здесь когда-нибудь и найдешь записку своего папы», – гласит записка, которая пролежала на горе почти 30 лет.

Сейчас якутяне занимаются поиском Цветковой Ани и надеются, что она в скором времени получит послание отца, сообщает телеканал «Якутия 24».

Если вы знаете Анну Цветкову или её отца, который оставил послание в Якутии, то пишите на редакционную почту: mail@fontanka.ru или звоните по телефону (812) 416-77-70.



