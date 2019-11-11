В Петербурге появится новый мост, а на диком берегу Обводного – набережная

Самый крупный канал Санкт-Петербурга – Обводный – будет благоустроен в своей предпортовой части, в месте впадения в реку Екатерингофку.

Как сообщает 11 ноября городская администрация, на совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства принято постановление «Об утверждении проекта планировки с проектом межевания территории для размещения линейного объекта регионального значения «Обводный канал от улицы Степана Разина до Межевого канала».

Проект предусматривает строительство нового моста через реку Екатерингофку, а также реконструкцию Гутуевского моста через Екатерингофку, соединяющего Двинскую улицу и южную набережную Обводного. Северную набережную Обводного канала на участке от моста Степана Разина до реки Екатерингофки обустроят. Сейчас там, как видно на съемке «Яндекса», дикий берег.





Кроме того, будут проложены инженерные и электрические сети, отмечается в сообщении.