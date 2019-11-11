У Карамышевской набережной из воды достали двух мёртвых мужчин

Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах гибели мужчин, тела которых в понедельник достали из реки на северо-западе Москвы. Об этом 11 ноября сообщает столичный Следственный комитет.

По информации ведомства, личность погибших установлена – одному из них 70 лет, другому 49. Их подняли на берег на Карамышевской набережной, при визуальном осмотре следов насилия не замечено. Точную причину смерти назовут судмедэксперты.

Источник в правоохранительных органах уточнил РИА «Новости», что мужчины работали на причале, с него же упали в реку и утонули. По предварительной информации, оба были нетрезвы.



