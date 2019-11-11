Владимир Путин вытащил «Ленфильм» из долговой ямы ВТБ. Властям Петербурга рекомендовано ускориться

Стали известны итоги совещания в администрации президента, на котором обсуждалась судьба киностудии «Ленфильм». Президент дал согласие на субсидию правительства, а также рекомендовал банку ВТБ предоставить рассрочку по кредиту на 1,5 млрд рублей. Властям города гарант посоветовал не медлить с переоформлением участка земли, за который студия может выручить серьёзные деньги.

Как стало известно «Фонтанке», до 10 декабря банк ВТБ рассмотрит возможность предоставления рассрочки по кредиту на 1,5 млрд рублей, взятому киностудией «Ленфильм» в 2013 году. Это пожелание завизировал 2 ноября Владимир Путин. Как сообщало наше издание, 22 октября в аппарате президента прошло совещание, где обсуждалось непростое финансовое положение «Ленфильма». В нём приняли участие глава ВТБ Андрей Костин, министр культуры Владимир Мединский, глава киностудии Эдуард Пичугин, председатель совета директоров «Ленфильма» Федор Бондарчук, советник президента Владимир Толстой и помощник гаранта Андрей Белоусов. 47news стали известны детали итогового решения, одобренного президентом.

Кредит предоставлен под госгарантию на 10 лет и под ставку 10,25% годовых. В январе 2019-го она была снижена до 10,15%. Срок оплаты был установлен на 20 июня и 20 сентября. В сторону банка совокупно ушло 113 млн. После этого кредитное учреждение, по согласованию с Минфином, переносило сроки платежа. Как сообщили представители этого ведомства, если диспозиция останется как есть, студии грозит банкротство и приватизация.

Выяснилось, что на 1 октября задолженность «Ленфильма» составила чуть более 2 млрд рублей. В этой сумме 1 млрд 486 млн — тело долга. По этой части просрочены выплаты на 74 млн рублей. Долг по невыплаченным процентам составляет 526 млн, из них просроченными считаются выплаты на 185 млн.





На совещании прозвучало, что кредитные средства были направлены на капремонт и реконструкцию зданий для производства кино. Также деньги ушли на приобретение современного оборудования. Его список был согласован Минкультом. Но расходы на оборудование выросли на полмиллиарда от запланированного. Произошло это из-за скачка курса валют. В «ВТБ» отметили, что деньги были истрачены по назначению.

По информации «Фонтанки», Владимир Путин ознакомился ещё с одной проблемной вешкой в истории «Ленфильма». Год назад студия выставила на продажу непрофильный участок на улице Тамбасова площадью почти 10 тысяч квадратных метров. Цена предложения составила 1,6 млрд рублей, но покупателя не нашлось. Скорее всего, потому, что разрешенный вид использования земли – «размещение объектов культуры и искусства». Тогда как девелоперов по понятным причинам интересует строительство жилья. На протокол совещания в администрации президента легло то, что власти Петербурга отказали студии в переводе земли в категорию под застройку. Впрочем, здесь нюанс – как говорят, правительство города пошло навстречу, но по техническим причинам процедура ещё не доведена до конца.

В итоге правительству РФ поручено решить вопрос о выделении «Ленфильму» целевой субсидии в размере курсовой разницы, возникшей при приобретении оборудования. То есть речь идет об упоминавшейся сумме в 500 млн рублей. Что касается рассрочки, то при её расчёте банку ВТБ поручено исходить из того, что участок на Тамбасова всё-таки будет продан. Логично, что администрации Петербурга рекомендовано до 31 декабря нынешнего года внести в правила землепользования изменения, связанные с возможностью коммерческого использования участка. В контексте визы президента слово «рекомендовано», скорее, дань вежливости и ведомственной дипломатии. Параллельно, в срок до 31 марта 2020 года, Росимуществу поручено оценить участок и обеспечить подготовку к его продаже.

О том, на что конкретно и с каким эффектом были потрачены деньги и что по этому поводу думает гендиректор «Ленфильма» Эдуард Пичугин, читайте на 47news в материале «"Это самый славный день". Путин простил "Ленфильму" полтора миллиарда ВТБ».