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Исторический суд. Доцента Соколова арестовали в Петербурге. Онлайн

Особое мнение / Юлия Ауг

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Юлия Ауг
Актриса и режиссер
11.11.2019 16:56
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Влюбиться в Соколова можно было с первого взгляда. Самоуверенный, презрительный, жёсткий...

Актриса и режиссёр Юлия Ауг узнала в историке Олеге Соколове мужчину, которым она увлекалась сама, когда была ещё студенткой. Ещё в позднем СССР фанат Наполеона и фигурант шокирующего своей жестокостью преступления отличался презрительностью и самовлюблённостью, скакал на лошадях по Ленобласти вместе с другими реконструкторами и влюблял в себя юных дам.

Я не могла об этом написать несколько дней.

Я в юности была знакома с Олегом Соколовым. Это был 1990-м. То есть совсем в юности. Летом 1990 года я увлеклась реконструкторством. Влюбилась в парня, который этим серьезно занимался, и вслед за ним стала ездить на конюшню в Лисино-Корпус (посёлок в Тосненском районе Ленобласти. — Прим. ред.), заниматься верховой ездой, варить штаны и гимнастерки, чтобы из зелёных они стали почти белыми, песчаными. У дяди, который был кадровым военным, заказала хромовые сапоги 39-го размера.

Мы реконструировали все, что было связано с «белым движением». Изучали историю, в деталях восстанавливали форму белой гвардии, я, в частности, занималась историей батальона смерти. У нас даже в лесах под Питером были ставка и форт, пригодный для сезонной жизни. Насколько знаю, он жив до сих пор, и старые реконструкторы возят туда молодое поколение.

Мы встречались несколько раз с Соколовым. Его называли «главным французом». Он был очень красив и харизматичен. Однажды мы столкнулись в «полях» на выездке. Он был в форме офицера французской армии эпохи Наполеона. Они готовились к фестивалю. Он тогда, тридцать лет назад, был очень красив. Я повторюсь. И очень харизматичен. И виртуозно владел верховой ездой. Влюбиться в него можно было с первого взгляда. Самоуверенный, презрительный, жёсткий. Все, что импонирует юной самочьей природе, которой во мне, в мои 20 лет, тоже было достаточно. Мне нравилась эта презрительная сила. И я начала кокетничать и строить глазки. Совершенно не отдавая себе отчета. Я успела так накокетничать, что это стало очевидно настолько, что парень, в которого я была влюблена, начал ревновать, и они чуть не подрались с Соколовым.

Примерно через год любовь прошла, а вместе с ней закончилось увлечение реконструкциями. Парень, с которым у меня был роман, оказался женат и уже имел ребёнка и вернулся к семье, у меня тоже начались новые отношения. Соколова я встречала ещё несколько раз на разных тусовках и все думала: может, с ним завести роман? Но так и не случилось.

Я все это забыла. Просто началась новая жизнь. В ней были совсем другие люди. Потом это вообще, казалось, стерлось и умерло. Но вот несколько дней назад я прочитала новость про историка, которого выловили из Мойки с отрубленными женскими руками в рюкзаке и этого историка зовут Олег Соколов.

Соколов... И память начала шевелиться. Расчищать год за годом. Потом я начала искать его фото, но вот тех, совсем молодых, 1990 года, не нашла. Но нашла 2000-го, то есть 10 лет спустя после того, как мы были знакомы. Да, это он, я сразу узнала, ещё по старческим фото. На одном он, в костюме Наполеона, кричит, и у него запеклась старческая пена в углах губ. Он всегда был **** на всю голову. Впрочем, как и все реконструкторы. Но вот тот ужас, который я испытала, поняв, что это он, мне сложно описать...

предоставлено Юлией Ауг

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На этой фотографии 2000 года ещё можно разглядеть то, о чем я говорю.

Юлия Ауг

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