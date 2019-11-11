Под Первомайским разберут путепровод над «Скандинавией». Водителей отправят в объезд

Реконструкция участка трассы «Скандинавия» на пересечении с региональной дорогой Ушково – Гравийное изменит схему движения до тех пор, пока дорожники не построят там новый путепровод. Временная схема начнет действовать с середины ноября.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в рамках реконструкции участка федеральной автодороги А-181 «Скандинавия» с 65-го по 100-й километр подрядчик начинает демонтировать путепровод в составе дороги 41А-025 «Ушково – Гравийное», проходящий над трассой на 70-м ее километре в Выборгском районе Ленинградской области. В связи с этим в середине ноября движение по путепроводу будет полностью перекрыто.

Транспортный поток с региональной трассы перенаправят на временную объездную дорогу, которая пересекает «Скандинавию» в одном уровне рядом с существующим путепроводом. Для безопасности на участке работ установят восемь светофоров и смонтируют искусственное освещение.

После изменения схемы движения подрядчик начнет демонтировать путепровод и разбирать насыпь со стороны поселка Первомайское. После этого транспортный поток с основного хода федеральной трассы перенаправят на временную объездную слева по ходу движения в сторону Выборга. Такая схема будет действовать до завершения строительства нового путепровода.



