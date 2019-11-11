Под Первомайским разберут путепровод над «Скандинавией». Водителей отправят в объезд
Реконструкция участка трассы «Скандинавия» на пересечении с региональной дорогой Ушково – Гравийное изменит схему движения до тех пор, пока дорожники не построят там новый путепровод. Временная схема начнет действовать с середины ноября.
Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в рамках реконструкции участка федеральной автодороги А-181 «Скандинавия» с 65-го по 100-й километр подрядчик начинает демонтировать путепровод в составе дороги 41А-025 «Ушково – Гравийное», проходящий над трассой на 70-м ее километре в Выборгском районе Ленинградской области. В связи с этим в середине ноября движение по путепроводу будет полностью перекрыто.
Транспортный поток с региональной трассы перенаправят на временную объездную дорогу, которая пересекает «Скандинавию» в одном уровне рядом с существующим путепроводом. Для безопасности на участке работ установят восемь светофоров и смонтируют искусственное освещение.
После изменения схемы движения подрядчик начнет демонтировать путепровод и разбирать насыпь со стороны поселка Первомайское. После этого транспортный поток с основного хода федеральной трассы перенаправят на временную объездную слева по ходу движения в сторону Выборга. Такая схема будет действовать до завершения строительства нового путепровода.
Справка:
Реконструкция участков федеральной дороги А-181 «Скандинавия» включена в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года в рамках федерального проекта «Морские порты России». Специалистам предстоит довести параметры дороги до I категории с шириной проезжей части 2х11,25 м. После реконструкции потоки транспорта будут двигаться по трем полосам в каждом направлении.