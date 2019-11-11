Эпопея с дизентерией у сотрудников центральной «Ленты» стала уголовным делом

Заражение сотрудников центрального офиса «Ленты» в Петербурге стало уголовным делом об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба городского СК.

По материалам дела, руководство ООО «Лента» на Савушкина, 112, плохо организовало питание своих подчинённых. В результате с 3 по 5 ноября 92 сотрудника обратились за медпомощью с острой кишечной инфекцией. Часть из них до сих пор лежит в стационаре.

Ранее объединённая пресс-служба судов Петербурга сообщила, что Приморский районный суд вынес постановление о привлечении ООО «Лента» к административной ответственности и на 37 суток приостановил деятельность столовой. Пищеблок прекратил работать после инспекции Роспотребнадзора, сотрудники которого обменяли 200 кг подозрительных продуктов на протокол по статье 6.6. КоАП РФ. С учётом этого перерыва деятельность столовой возобновится 10 декабря.

В Роспотребнадзоре тем временем подвели итог по лабораторным исследованиям анализов заболевших. Сотрудников «Ленты» скосила дизентерия.



