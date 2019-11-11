ДТП с маршруткой парализовало Пять углов. Есть пострадавший

Серьёзное ДТП с маршруткой днём 11 ноября практически перекрыло подъезды к Пяти углам в центре Петербурга.

Как сообщает читатель «Фонтанки» Андрей, на пересечении Загородного проспекта и Разъезжей улицы столкнулись легковая «Мазда» и маршрутка К-25 компании «Питеравто». На место прибыли пожарные и медики на двух каретах Скорой помощи. Движение троллейбусов в сторону Литейного проспекта прервано.

Как стало известно «Фонтанке», по предварительным данным, пострадал пассажир «Мазды». От госпитализации он отказался. Обстоятельства ДТП уточняются.





Загородный и Владимирский стоят почти от Невского, Разъезжая – от улицы Марата, улица Ломоносова – от Фонтанки.