Происшествия
Следственный комитет: Мы почти уверены, что нашли тело Анастасии Ещенко
Следственный комитет Петербурга официально подтвердил, что у берега Екатерингофки обнаружен мешок с человеческими останками. Есть все основания думать, что внутри – тело убитой аспирантки.
Как сообщили «Фонтанке» в региональном управлении СК РФ, около 15 часов 11 ноября у дома 4 по Гапсальской улице был обнаружен большого размера мешок. По описанию он похож на тот, в котором в Мойку было сброшено расчлененное тело молодой возлюбленной доцента Соколова. О находке, прибившейся к берегу реки Екатерингофка, по данным пресс-службы Следкома, сообщила женщина. Корреспондент «Фонтанки» наблюдал на месте событий, как следователи опрашивают работников ГУП «Экострой».
«Мы практически уверены, что нашли тело», – сказал «Фонтанке» представитель городского СК РФ Сергей Капитонов. Он также добавил, что найден один мешок из трех, поиски останков Анастасии Ещенко продолжаются.
В Октябрьском районном суде в эти минуты продолжается судебное заседание по избранию Соколову меры пресечения. «Фонтанка» ведет трансляцию. О чудовищном убийстве в Петербурге третий день говорят в мировых СМИ – от Нигерии до Франции. Хроника событий – в материале «Фонтанки».
Справка:
В убийстве и расчленении 24-летней уроженки Краснодарского края признался ее сожитель, 63-летний доцент СПбГУ Олег Соколов. В его квартире на Мойке, 82 утром 9 ноября была обнаружена только голова женщины. Огромный мешок, еще один поменьше и черный пакет сброшены в реку ночью накануне. С рюкзаком, где были женские кисти, Соколова вытащили из воды утром субботы. На допросе он рассказал, что в дальнейшие планы входило самоубийство: казнить себя якобы собирался в Петропавловской крепости в мундире Наполеона Бонапарта.
Олег Соколов — доцент кафедры истории Санкт-Петербургского университета, кавалер ордена Почетного легиона, именитый ученый, автор множества работ о Наполеоне, увлечен реконструкциями эпохи полководца.
После убийства Анастасии Ещенко Олега Соколова с позором лишили членства в леонском Институте социологических, экономических и политических наук. Российское военно-историческое общество попыталось избавиться от доцента тайно: удалив его имя со своего сайта.