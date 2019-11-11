Следственный комитет: Мы почти уверены, что нашли тело Анастасии Ещенко

Следственный комитет Петербурга официально подтвердил, что у берега Екатерингофки обнаружен мешок с человеческими останками. Есть все основания думать, что внутри – тело убитой аспирантки.

Как сообщили «Фонтанке» в региональном управлении СК РФ, около 15 часов 11 ноября у дома 4 по Гапсальской улице был обнаружен большого размера мешок. По описанию он похож на тот, в котором в Мойку было сброшено расчлененное тело молодой возлюбленной доцента Соколова. О находке, прибившейся к берегу реки Екатерингофка, по данным пресс-службы Следкома, сообщила женщина. Корреспондент «Фонтанки» наблюдал на месте событий, как следователи опрашивают работников ГУП «Экострой».

«Мы практически уверены, что нашли тело», – сказал «Фонтанке» представитель городского СК РФ Сергей Капитонов. Он также добавил, что найден один мешок из трех, поиски останков Анастасии Ещенко продолжаются.

В Октябрьском районном суде в эти минуты продолжается судебное заседание по избранию Соколову меры пресечения. «Фонтанка» ведет трансляцию. О чудовищном убийстве в Петербурге третий день говорят в мировых СМИ – от Нигерии до Франции. Хроника событий – в материале «Фонтанки».



