Петербургский строительный холдинг РСТИ в субботу, 9 ноября, провел церемонию закладки первого камня жилого комплекса ELEVEN (ЖК «11»). Объект расположен на Звенигородском шоссе, 11 в Москве.
По данным Центробанка* в сентябре 2019 года в Санкт-Петербурге было выдано 4756 жилищных рублевых кредитов. Желающих получить ипотеку гораздо больше, но список причин для отказа у банков весьма велик. В «ГК «ПСК» рассказали, как избежать отказов.
Банк «Ак Барс» в рамках программы «Дом и земельный участок» предлагает ставку от 9,9% годовых для покупателей домовладений в коттеджных поселках компании «Строительный трест».
Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» объявляет о старте продаж в новом жилом комплексе комфорт-класса «Аквилон SKY», который будет построен на Октябрьской набережной, в Невском районе Санкт-Петербурга.
Setl Group сдал третий детский сад с современным оздоровительным бассейном в жилом комплексе комфорт-класса «Солнечный город» на юго-западе Петербурга. В садик будут ходить 220 малышей. Его планируют открыть уже в январе 2020 года.
11 ноября 2019 года в городе Санкт-Петербург открылся новый дополнительный офис "Центральный" Московского кредитного банка (МКБ). Отделение расположено по адресу: ул. Звенигородская д. 20, литера А.
Райффайзенбанк снизил ипотечные ставки для клиентов Группы компаний «КВС». Согласно условиям совместной программы субсидирования, ставки для покупателей квартир в микрорайонах «Ясно.Янино» и «Новое Сертолово» начинаются от 5,99% годовых.
ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и ПAO «Промсвязьбанк» аккредитовали по ипотеке новый проект Группы «Эталон» - Квартал Che, который реализуется в 7 минутах ходьбы от станции метро «Московские ворота» по адресу: ул. Черниговская, дом 15, литера В.
По итогам 3-го квартала 2019 года ГК «Полис Групп» заняла 1 место по продажам жилья в Ленинградской области и 3 место по аналогичному показателю в Санкт-Петербурге. Такие данные представлены в аналитическом исследовании ЦИАН.
Банк «Открытие» – партнер компании «Строительный трест» – в рамках программы «Новостройка» снизил ставку для покупателей квартир в строящихся комплексах от 7,95% годовых.
Группа компаний «КВС» присоединилась к акционной программе Сбербанка «Зеленый день», приуроченной ко дню рождения финансового учреждения. В ноябре клиенты, которые приобретают жилье в объектах ГК «КВС» на промо-странице «Зеленого дня», могут получить дополнительную скидку 2% на квартиру.