По данным Центробанка* в сентябре 2019 года в Санкт-Петербурге было выдано 4756 жилищных рублевых кредитов. Желающих получить ипотеку гораздо больше, но список причин для отказа у банков весьма велик. В «ГК «ПСК» рассказали, как избежать отказов.