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Исторический суд. Доцента Соколова арестовали в Петербурге. Онлайн

Решение о мере пресечения подозреваемому в убийстве преподавателю СПбГУ Олегу Соколову. Запись онлайн-трансляции из зала суда
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11.11.2019 16:28
Судья должен в скором времени огласить свое решение по ходатайству следствия об избрании меры пресечения подозреваемому в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко преподавателю СПбГУ Олегу Соколову. Запись онлайн-трансляции из зала суда.

Новости компаний
РСТИ (Росстройинвест)
11.11.2019 16:42

В фундамент жилого комплекса ELEVEN от РСТИ заложен первый камень

Петербургский строительный холдинг РСТИ в субботу, 9 ноября, провел церемонию закладки первого камня жилого комплекса ELEVEN (ЖК «11»). Объект расположен на Звенигородском шоссе, 11 в Москве.
ПСК
11.11.2019 15:34

ГК «ПСК»: что важно для успеха при получении ипотеки

По данным Центробанка* в сентябре 2019 года в Санкт-Петербурге было выдано 4756 жилищных рублевых кредитов. Желающих получить ипотеку гораздо больше, но список причин для отказа у банков весьма велик. В «ГК «ПСК» рассказали, как избежать отказов.
«АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»
11.11.2019 14:51

Ипотека от 9,9% годовых на домовладения в коттеджных поселках компании «Строительный трест»

Банк «Ак Барс» в рамках программы «Дом и земельный участок» предлагает ставку от 9,9% годовых для покупателей домовладений в коттеджных поселках компании «Строительный трест».
«Аквилон Инвест»
11.11.2019 12:46

«Аквилон Инвест» открывает продажи в новом жилом комплексе на Октябрьской набережной

Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» объявляет о старте продаж в новом жилом комплексе комфорт-класса «Аквилон SKY», который будет построен на Октябрьской набережной, в Невском районе Санкт-Петербурга.
Setl City
11.11.2019 12:34

Setl Group сдал новый детский сад с бассейном в Красносельском районе

Setl Group сдал третий детский сад с современным оздоровительным бассейном в жилом комплексе комфорт-класса «Солнечный город» на юго-западе Петербурга. В садик будут ходить 220 малышей. Его планируют открыть уже в январе 2020 года.
ПАО МКБ
11.11.2019 11:41

МКБ открыл восьмой офис в Санкт-Петербурге

11 ноября 2019 года в городе Санкт-Петербург открылся новый дополнительный офис "Центральный" Московского кредитного банка (МКБ). Отделение расположено по адресу: ул. Звенигородская д. 20, литера А.
ГК «КВС»
11.11.2019 10:48

Банк-партнер снизил ставки по ипотеке для клиентов ГК «КВС»

Райффайзенбанк снизил ипотечные ставки для клиентов Группы компаний «КВС». Согласно условиям совместной программы субсидирования, ставки для покупателей квартир в микрорайонах «Ясно.Янино» и «Новое Сертолово» начинаются от 5,99% годовых.
ПАО Сбербанк
09.11.2019 09:00

11 и 12 ноября Сбербанк проводит «Зелёный день»

Сбербанк отметит свой 178-й день рождения, проведя «Зелёный день». Всем жителям России будут доступны продукты банка и компаний его экосистемы по интересным условиям - с большими скидками.
Группа «Эталон»
08.11.2019 17:31

Квартал Che от Группы «Эталон» получил аккредитацию банков-партнеров

ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и ПAO «Промсвязьбанк» аккредитовали по ипотеке новый проект Группы «Эталон» - Квартал Che, который реализуется в 7 минутах ходьбы от станции метро «Московские ворота» по адресу: ул. Черниговская, дом 15, литера В.
ГК «Полис Групп»
08.11.2019 16:11

ГК «Полис Групп» - первая по продажам жилья в Ленинградской области

По итогам 3-го квартала 2019 года ГК «Полис Групп» заняла 1 место по продажам жилья в Ленинградской области и 3 место по аналогичному показателю в Санкт-Петербурге. Такие данные представлены в аналитическом исследовании ЦИАН.
«АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»
08.11.2019 12:19

Для клиентов «Строительного треста» снижена ставка по ипотеке от банка-партнера – от 7,95% годовых

Банк «Открытие» – партнер компании «Строительный трест» – в рамках программы «Новостройка» снизил ставку для покупателей квартир в строящихся комплексах от 7,95% годовых.
ГК «КВС»
08.11.2019 11:11

ГК «КВС» присоединилась к «Зеленому дню» от Сбербанка

Группа компаний «КВС» присоединилась к акционной программе Сбербанка «Зеленый день», приуроченной ко дню рождения финансового учреждения. В ноябре клиенты, которые приобретают жилье в объектах ГК «КВС» на промо-странице «Зеленого дня», могут получить дополнительную скидку 2% на квартиру.