«При упоминании моих детей она начала беситься». Доцент Соколов намекнул, что убитая аспирантка сама набросилась на него с ножом

Доцент СПбГУ Олег Соколов в ходе заседания Октябрьского районного суда 11 ноября рассказал, что прожил с убитой Анастасией Ещенко пять лет. Как передает корреспондент «Фонтанки», Соколов уточнил, что у них были «десятки общих знакомых».

«Я считал ее невестой и говорил друзьям, что собираюсь на ней жениться», – сказал историк. Когда судья спросила о причинах произошедшего, Соколов заявил: «При упоминании моих детей она начала беситься...»

«Я сказал, что субботу-воскресенье должен провести с детьми. Она пришла в бешенство. Дальше произошло это чудовищное несчастье... Я никогда такого потока агрессии не видел... Нападение с ножом... Девушка, которую я считал идеалом, вдруг превратилась...» – сказал историк и тяжело сел на скамейку.

Судья удивленно уточнила: «Я не очень поняла. Это девушка на него с ножом?..» После этого адвокат Александр Почуев залился краской и заявил: «Ваша честь, ну я не хотел, чтобы он этого говорил. Это все преждевременно». «Фонтанка» ведет прямую трансляцию с заседания суда.



