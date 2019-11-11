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Строительство
11.11.2019 16:05
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Север Шушар подключат к новой газовой котельной

В Шушарах передали городу новую газовую котельную — к ней будут подключать все новые дома в северной части микрорайона. Как сообщили 11 ноября в компании "Дальпитерстрой", котельная будет обслуживать новостройки на Старорусском и Новгородском проспектах, по Вилеровскому переулку и другие.

Это вторая котельная от СК "Дальпитерстрой" и третья по счету в Шушарах. В передаче котельной от застройщика принял участие губернатор Петербурга Александр Беглов.

Газовая котельная на Школьной улице состоит из четырех котлов мощностью по 8 МВт каждый и имеет резервную дизель-генераторную станцию на случай аварии. Оборудование работает в автоматическом режиме: сотрудники отвечают только за регламентные работы по ТО и диспетчерское обслуживание. До недавнего времени большинство домов в поселке обслуживала старая котельная 1986 года постройки. Теплоузел открытого типа, принадлежащий ГУП "ТЭК СПб", в ближайшее время ждет реконструкция в связи с растущей нагрузкой в перспективе.

В новой котельной применена закрытая система водоснабжения, переход на которую обязателен с 1 января 2022 года. Эта система более экологична по сравнению с существующей открытой. Поступающая чистая холодная вода нагревается не в котельной, а непосредственно в теплообменниках домов. Это сокращает путь от пункта нагревания до потребителя, за счет чего снижаются теплопотери, ресурсы расходуются экономно. Кроме того, на выходе получается более чистая горячая  вода без примесей ржавчины. Главное условие – замена металлических труб в доме на пластиковые.

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