Авария на 50 метров. В тумане на гололёде в Германии столкнулись 18 машин, пострадали 34 человека

Крупное ДТП, состоящее из серии аварий, случилось на юго-западе Германии, в баварском округе Нижняя Франкония, в условиях гололедицы и сильного тумана. В общей сложности столкнулись 18 транспортных средств. На кадрах с места ДТП видно, насколько серьёзны повреждения: одна из легковушек ушла под грузовик наполовину, у неё вырвано колесо, другой автомобиль опрокинут.

Как сообщает 11 ноября Bayerischer Rundfunk, в аварии на дороге А-7, случившейся 10 ноября, по последним данным, пострадали 34 человека. 18 были госпитализированы, двое – с серьёзными травмами. Одну женщину заблокировало в салоне, её извлекали пожарные.

Начало ДТП, по предварительной версии, положил водитель пикапа, потерявший управление на скользкой дороге. Затем в стоящие машины стали врезаться подъезжающие сзади. Авария растянулась на 50 метров. Повреждён, в том числе, транспорт пожарной охраны, полиции, Красного Креста. Материальный ущерб оценивается «в шестизначном диапазоне».





Видео: YouTube/BILD

Видео: YouTube/Main-Post

По данным немецкой службы погоды, в ноябре в Баварии ожидается гололедица, возможны ледяные дожди.