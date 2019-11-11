На родину через Белоруссию. Приставы остановили на границе гражданку Китая, у которой в Петербурге не пошел фитнес-бизнес

Долги под 800 тысяч пыталась оставить на границе с Россией 42-летняя женщина, имеющая двойное гражданство: Китая, где родилась, и России, где осела в последние годы. Но судебные приставы нашли ее и в автобусе.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Петербургу 11 ноября, в Северной столице женщина решила заняться бизнесом, для чего произвела незаконную перепланировку нежилого помещения на улице Маршала Говорова площадью под 1000 квадратов. И устроила там спортзал. Но то ли бизнес не пошел, то ли с математикой уроженка Поднебесной не дружила, но коммунальных долгов у нее скопилось на 790 тысяч рублей.

Когда дело дошло до суда, добровольно исполнить обязательства должница не захотела.

Уклонистку привлекли к административной ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ ("Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера"). Женщина оплатила штрафы, но решение суда исполнять не торопилась. Вместо этого она придумала, как обойти закон и пересечь государственную границу. Однако на борту автобуса , который направлялся в Белоруссию ее ждал пристав-исполнитель.

«Тогда пристав в рамках производств вынес постановление о запрете на совершение действий по регистрации в отношении недвижимости, обратил взыскание на денежные средства, находящиеся в банках. Помимо этого женщина была ограничена в праве выезда за пределы РФ», – сообщает пресс-служба.













