Доцент СПбГУ Соколов рассказал, что стрелял из обреза четыре раза. Заседание суда пришлось прерывать из-за его рыданий

Справка:

63-летнего историка, реконструктора и поклонника Наполеона Бонапарта Олега Соколова вытащили из реки утром 9 ноября. При нем был рюкзак с женскими руками. Голову молодой аспирантки, с которой у доцента была любовная связь, обнаружили в его квартире на Мойке, 82. Недостающие фрагменты Анастасии ищут водолазы, но пока сумели найти только череп и кости грудной части другого человека. Для подъема их поместили в черный пакет, который наблюдатели приняли за останки Ещенко. Личность второго не установлена, потребуется экспертиза ДНК.

Олег Соколов — доцент кафедры истории Санкт-Петербургского университета, кавалер ордена Почетного легиона, именитый ученый, автор множества работ о Наполеоне, увлечен реконструкциями эпохи полководца. На первом допросе он рассказал, что собирался покончить с собой: в Петропавловской крепости, в костюме Наполеона.

После убийства Анастасии Ещенко Олега Соколова с позором лишили членства в лионском Институте социологических, экономических и политических наук. Российское военно-историческое общество попыталось избавиться от доцента тайно: удалив его имя со своего сайта.