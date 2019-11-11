Происшествия
Доцент СПбГУ Соколов рассказал, что стрелял из обреза четыре раза. Заседание суда пришлось прерывать из-за его рыданий
Павел Каравашкин, "Фонтанка.ру"
Заседание по избранию меры пресечения доценту СПбГУ Соколову пришлось прервать из-за рыданий подозреваемого. Как передает из суда 11 ноября корреспондент «Фонтанки», адвокат заявил, что его подзащитному стало плохо.
– Олег Валерьевич, вы в состоянии участвовать в заседании? – спросила судья.
– Да, – ответил Соколов и через секунду зарыдал.
После этого судья объявила перерыв. Впрочем, был он недолгим — вскоре Соколов попил воды и успокоился.
Затем в ходе заседания доцент СПбГУ признал, что выстрелил четыре раза из обреза малокалиберной винтовки и расчленил пилой и кухонным ножом Анастасию Ещенко. Следователь заявил, что никакая иная мера, кроме заключения под стражу, невозможна, поскольку Соколов пытался уничтожить доказательства преступления.
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Справка:
63-летнего историка, реконструктора и поклонника Наполеона Бонапарта Олега Соколова вытащили из реки утром 9 ноября. При нем был рюкзак с женскими руками. Голову молодой аспирантки, с которой у доцента была любовная связь, обнаружили в его квартире на Мойке, 82. Недостающие фрагменты Анастасии ищут водолазы, но пока сумели найти только череп и кости грудной части другого человека. Для подъема их поместили в черный пакет, который наблюдатели приняли за останки Ещенко. Личность второго не установлена, потребуется экспертиза ДНК.
Олег Соколов — доцент кафедры истории Санкт-Петербургского университета, кавалер ордена Почетного легиона, именитый ученый, автор множества работ о Наполеоне, увлечен реконструкциями эпохи полководца. На первом допросе он рассказал, что собирался покончить с собой: в Петропавловской крепости, в костюме Наполеона.
После убийства Анастасии Ещенко Олега Соколова с позором лишили членства в лионском Институте социологических, экономических и политических наук. Российское военно-историческое общество попыталось избавиться от доцента тайно: удалив его имя со своего сайта.