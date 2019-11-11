«Непреднамеренная пытка». Александр Клаус отменил опознание матерью убитой доцентом Соколовым

Следственный комитет Петербурга не будет проводить опознание останков Анастасии Ещенко. «Фонтанка» узнала почему.

По информации «Фонтанки», в Следственном комитете Петербурга с руководителем ведомства Александром Клаусом согласована отмена предсказуемого в таких случаях процессуального действия. Это опознание тела или его останков близкими родственниками. Заметим, данная процедура чуть ли не обязательна.

Как уже сообщило наше издание, 9 ноября в Петербург прилетела мать погибшей от рук историка Соколова. Как известно, на данный момент найдены лишь руки Анастасии Ещенко и ее голова, обнаруженная при обыске в квартире Соколова. Поэтому процесс предполагал опознание головы.

По данным «Фонтанки», сначала между оперативниками уголовного розыска и непосредственными следователями состоялся разговор, а после до начальника СК генерала Клауса было доведено их мнение: от опознания необходимо отказаться, а придумать грамотное юридическое обоснование – это уже второй вопрос.





Как узнала «Фонтанка», сотрудники уверены, что в данном случае такая правовая процедура равна непреднамеренной пытке. Александр Клаус согласился с подчиненными.

В данный момент матери погибшей полицейские Петербурга помогают оформить все необходимые документы для отправки ее с останками на родину, в Краснодарский край, где и состоится захоронение.