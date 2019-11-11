ГК «ПСК»: что важно для успеха при получении ипотеки

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По данным Центробанка* в сентябре 2019 года в Санкт-Петербурге было выдано 4756 жилищных рублевых кредитов. Желающих получить ипотеку гораздо больше, но список причин для отказа у банков весьма велик. В «ГК «ПСК» рассказали, как избежать отказов.

Трезвая оценка возможностей и подготовка – залог успеха при получении ипотеки. В ПСК напомнили про ключевое правило: ежемесячный платёж должен составлять не больше 40% от общего дохода семьи.

Банк принимает решение о выдаче кредита, исходя из кредитной истории. Важно, чтобы у заёмщика уже был положительный опыт обслуживания кредитов: отсрочки отсутствовали или были незначительны, а доходы – достаточны для регулярных платежей. Даже небольшой, но вовремя выплаченный потребительский кредит может стать доводом в пользу выдачи кредита ипотечного. Кроме наличия и длительности просрочек, сотрудники банка смотрят на обращения в другие банки и причины отказов в кредитовании за последние два года.

— Наиболее неприятной будет ситуация, когда кредитная история становится поводом для отказа в ипотеке, — говорит руководитель отдела ипотечного кредитования ГК «ПСК» Ирина Тютрина. — Столь серьезная покупка не должна подвергаться риску со стороны неучтенных факторов. Поэтому, первое, что следует сделать потенциальному заемщику — проверить свою историю. Например, с помощью портала Госуслуг. Ипотечные менеджеры нашей компании могут рассказать, как именно это сделать.

Если история может вызвать у банка вопросы, Ирина Тютрина рекомендует взять небольшой кредит на небольшой срок и исправно его выплачивать. Или завести кредитную карту, которой регулярно пользоваться и своевременно погашать задолженность. Бывают случаи, когда есть риск упустить нужную по метражу и планировке квартиру, пока идет исправление истории. В таком случае выходом может стать оформление рассрочки от застройщика. У покупателя будет время на то, чтобы исправить кредитную историю, сохранить за собой недвижимость, а затем оформить на остаток суммы по рассрочке оформить ипотеку.

Чтобы не допустить развития негативного сценария, покупатель может обратиться в отдел ипотечного кредитования застройщика. Ипотечные менеджеры ГК «ПСК» помогут не только собрать нужные документы и определить оптимальную тактику запроса на ипотеку, но и подготовиться ко всем возможным нюансам.

Подробнее об ипотечных программах и банках-партнёрах в жилых комплексах бизнес- и комфорт класса, а также апартаментах — в отделах продаж «ГК «ПСК» и по телефону: (812) 640-38-38.

*https://cbr.ru/statistics/pdko/Mortgage/

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