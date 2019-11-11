За наезд на полицейского арестован петербуржец, которому в 38 лет нечего терять

Красносельский райсуд Петербурга ограничил гиперактивность Евгения Сапенко, которого подозревают в применении насилия, опасного для жизни представителя власти. По версии следствия, он хладнокровно давил полицейский патруль.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города, 11 ноября суд отправил Сапенко в изолятор до 5 января следующего года. С ходатайством о заключении под стражу выступило следствие, которое видит Сапенко автором наезда на сотрудника ППС.

Согласно материалам дела, 6 ноября он ехал за рулём «Фольксвагена Сирокко», на углу проспекта Маршала Жукова и Петергофского шоссе попался полицейским, в ответ на требование предъявить документы нажал на газ. На перекрестке Петергофского и улицы Адмирала Трибуца машину блокировали, водитель своё нежелание общаться выразил, направив «Сирокко» на сотрудников патрульно-постовой службы.

Автомобиль проехал по ноге полицейского, мужчина попал в больницу с закрытым переломом лодыжки. Его коллега стрелял, однако пули цели не достигли. Уйти далеко Сапенко не смог.

В суде представители следствия подтвердили, что давить полицию Сапенко ринулся под действием пока не установленного вещества. Как писала «Фонтанка», к 38 годам его уже привлекали к уголовной ответственности за наркотики, не раз наказывали за аварии. Он рисковал расстаться с правами насовсем, но просивший об этом прокурор на заседание не явился и не представил документы. Белый «Сирокко» принадлежит отцу Сапенко. Он подтвердил, что за рулём сидел сын, истории не удивился.



