Судья отказалась закрывать от посторонних заседание по избранию меры пресечения историку Соколову

Избрание меры пресечения для доцента Олега Соколова пройдёт в открытом режиме. Судья не нашла причин закрывать двери зала заседаний для журналистов. Об этом 11 ноября сообщает корреспондент «Фонтанки».

«Выслушав мнение участников процесса, суд постановил: отказать защитнику в части закрытия судебного заседания. Основания для этого отсутствуют. Очень многие обстоятельства дела стали известны общественности. Если вы представите какие-то документы, то будем обсуждать отдельно», – изрекла судья Юлия Максименко.

Адвокат преподавателя СПбГУ настаивал на закрытом режиме из-за подробностей его интимной жизни, которые наверняка будут подробно и не раз озвучены.

Меру пресечения для Соколова избирает сегодня Октябрьский районный суд. В коридорах учреждения толпа журналистов, подозреваемый и его конвой еле протиснулись в зал судебных заседаний. «Фонтанка» ведет трансляцию процесса в режиме онлайн.



