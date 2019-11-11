Почтамтский переулок почти на три дня перекроют ремесленники

В центре Петербурга на несколько дней изменится схема дорожного движения. Причиной станет проведение международного ремесленного конгресса.

Как сообщает 11 ноября пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, с 15:00 13 ноября до 21:00 15 ноября будет перекрыто движение транспорта в Почтамтском переулке – от Почтамтской улицы до улицы Якубовича.

Конгресс посвящен «развитию креативных индустрий, ремесленного производства и народных художественных промыслов». Пройдет мероприятие с 14 по 16 ноября на площадке дворца канцлера Безбородко в Почтамтском переулке, 4.



