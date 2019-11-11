В Екатерингофке обнаружили нечто. Возможно, это останки Анастасии Ещенко

Сотрудники полиции оцепили часть берега Екатерингофки, где, предположительно, нашли части человеческого тела. На месте присутствует Следственный комитет, однако пока нельзя утверждать, что это останки именно убитой на Мойке аспирантки.

Михаил Грачев/«Фонтанка.ру»

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», к 15 часам понедельника, 11 ноября, к протоку дельты Невы, в районе дома номер 4 по Гапсальской улице, приехали оперативные службы Петербурга. По предварительным данным, здесь нашли белый мешок, по описанию похожий на тот, что водолазы третий день ищут в Мойке. По некоторым данным, о находке в полицию сообщили граждане. Поисковая операция в это время шла совершенно в другом месте — у Фонарного моста, напротив дома, где была убита молодая аспирантка Анастасия Ещенко.

На место прибыли оперативники, следователи. Как сообщает корреспондент «Фонтанки», ждут приезда криминалистов. Судя по ажиотажу и отрывкам бесед, правоохранители полагают, что найдены все фрагменты тела.





В убийстве и расчленении 24-летней уроженки Краснодарского края признался ее сожитель, 63-летний доцент СПбГУ Олег Соколов. В его квартире на Мойке, 82 утром 9 ноября была обнаружена только голова женщины. Огромный мешок, еще один поменьше и черный пакет сброшены в реку ночью накануне. С рюкзаком, где были женские кисти, Соколова вытащили из воды утром субботы. На допросе он рассказал, что в дальнейшие планы входило самоубийство: казнить себя якобы собирался в Петропавловской крепости в мундире Наполеона Бонапарта.

В Октябрьском районном суде в эти минуты продолжается судебное заседание по избранию Соколову меры пресечения. «Фонтанка» ведет трансляцию. О чудовищном убийстве в Петербурге третий день говорят в мировых СМИ – от Нигерии до Франции. Хроника событий – в материале «Фонтанки».