Петербургский холдинг РСТИ вышел на строительный рынок Москвы

В Москве заложили первый камень жилого комплекса Eleven петербургского холдинга РСТИ (ГК "Росстройинвест"). Как сообщили "Фонтанке" 11 ноября в компании, жилой комплекс на Звенигородском шоссе станет первым проектом застройщика за пределами Петербурга и Ленинградской области.

За 18 лет работы в Северо-Западном регионе РСТИ построил более 1,5 млн кв. метров недвижимости, которые пришлись не только на жилье, но и на коммерческие и социальные объекты. Общий объем инвестиций в московский проект составит 8 млрд рублей, все квартиры будут продавать с применением эскроу-счетов в банке ВТБ.

Над элитным жилым комплексом работали проектировщики архитектурного бюро "Меганом". Внешне он будет выглядеть как две башни высотой в 16 и 17 этажей, объединенные общим стилобатом. "Думаю, что дом на Звенигородском шоссе откроет новую главу в столичной архитектуре, – отметил главный архитектор проекта, основатель и партнер архитектурного бюро "Меганом" Юрий Григорян. – На территории предусмотрены фрагменты общественного пространства – небольшая улица и площадь".

Как отметил председатель совета директоров холдинга РСТИ (ГК "Росстройинвест") Федор Туркин, после реализации этого ЖК петербургская компания рассмотрит варианты строительства в столице и других объектов.