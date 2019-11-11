Сирийский президент прикупил себе недвижимости в Москве. В Кремле в покупке 20 квартир в «Москва-Сити» ничего необычного не видят

Родственники Башара Асада могли приобрести около 20 квартир в «Москва-сити». Пресс-секретарь Путина сослался на «широко распространенную практику».

«Покупка квартир может быть осуществлена с целью отмывания денег из Сирии в Москве <...> Обнаружение имущества [родственников Асада по фамилии] Махлуф является редким подтверждением слухов о том, что деньги режима уходят из Сирии на протяжении всей войны», – сообщает 11 ноября издание Financial Times со ссылкой на расследование НКО Global Witness.

Родственники сирийского лидера могли вложиться в несколько десятков квартир на территории «Москва-сити»: 18 – в комплексе «Город столиц» и еще в одну в башне «Федерация». Общая стоимость столичной недвижимости Асада оценивается в 40 миллионов долларов. Квартиры покупались через офшорные компании с 2013 года.

В Кремле заявили, что много иностранцев хотят приобрести квартиру в столице. «Это нормально, широко распространенная практика», – цитируют Дмитрия Пескова «Ведомости».

Экс-глава российской дипмиссии в Саудовской Аравии Андрей Бакланов, в свою очередь, предположил, что интерес сирийцев к российской недвижимости может быть вызван санкциями Запада. «Вполне естественно, что сирийская элита инвестирует свои деньги в страны, где с этими деньгами ничего не случится», – объяснил свою логику бывший дипломат.



