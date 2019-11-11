Ипотека от 9,9% годовых на домовладения в коттеджных поселках компании «Строительный трест»

«АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

Банк «Ак Барс» в рамках программы «Дом и земельный участок» предлагает ставку от 9,9% годовых для покупателей домовладений в коттеджных поселках компании «Строительный трест».

Согласно условиям банка «Ак Барс», данная ставка действует при первоначальном взносе от 20% от стоимости домовладения. Сумма кредита – от 500 000 рублей до 20 млн рублей. Срок кредитования: от 1 года до 25 лет.

Ипотечное кредитование по процентной ставке – от 9,9% годовых – доступно покупателям домовладений в коттеджном поселке бизнес-класса «Сад времени» в Петергофе и коттеджном поселке премиум-класса «Озерный край» в пос. Токсово.

«Сад времени» – коттеджный поселок бизнес-класса в Петергофе. Дома здесь предназначены для круглогодичного проживания. Проект состоит из 114 домовладений с собственными земельными участками, и разделен на две части – северную и южную. Ряд домовладений создается вокруг живописного пруда Бауш. На текущий момент поселок реализован более чем наполовину, продолжается активное заселение домов. Все коттеджи построены в рамках единой архитектурной концепции в классическом стиле и по традиционной кирпичной технологии. Площади домов в поселке – от 140 до 409 кв. м.

АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

Коттеджный поселок «Озерный край» – это 12 домовладений, расположенных на живописном полуострове, с трех сторон окруженном водами озера Вероярви. Уникальный холмистый рельеф, дивный хвойный лес и чистый воздух создают превосходные условия для жизни и отдыха. Площадь территории коттеджного поселка составляет 5 га, и каждая вилла строится на собственном земельном участке площадью от 12 до 42 соток. Все дома бережно вписаны в окружающий живописный ландшафт, и гармонично сочетают красоту первозданной природы и современной архитектуры.

Более подробная информация об условиях кредитования на сайте банка «Ак Барс» или в отделе продаж компании «Строительный трест» по телефону: (812) 331-2000.

ПАО «АК БАРС» лицензия Центрального банка №2590 от 12.08.2015г.

Справка о компании АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

КП «Сад времени». г. Петергоф, ул. Беловой/ Баушевская ул. Застройщик: ООО «УК «Доходъ» «Д.У» ЗПИФ недвижимости «Доходъ – Новая квартира». Проектная документация в офисе по адресу: СПб, Кондратьевский проспект, 62/4.

КП «Озерный край». ЛО, Всеволожский р-н, поc. Токсово, ул. Озерный край. Застройщик: ООО «Озерный край». Проектная документация в офисе по адресу: СПб, Кондратьевский проспект, 62/4.