Происшествия
Доцента-историка Соколова доставили в суд, где ему будут избирать меру пресечения
Павел Каравашкин, "Фонтанка.ру"
Доцента СПбГУ Олега Соколова, который подозревается в убийстве и расчленении возлюбленной, доставили в Октябрьский районный суд.
Как передает корреспондент «Фонтанки», сгорбленного мужчину в красном потрепанном свитере, растянутых джинсах и белых кроссовках привели в суд около половины третьего 11 ноября. До этого коридор и площадку расчистили. И журналисты, которых собралось в здании суда под сотню, поверили, что его поведут этим путем, но конвой перехитрил всех и разогнал толпу. Ввели Соколова с черной лестницы.
Следить за заседанием суда можно в трансляции «Фонтанки».
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Справка:
63-летнего историка, реконструктора и поклонника Наполеона Бонапарта Олега Соколова вытащили из реки утром 9 ноября. При нем был рюкзак с женскими руками. Голову молодой аспирантки, с которой у доцента была любовная связь, обнаружили в его квартире на Мойке, 82. Недостающие фрагменты Анастасии ищут водолазы, но пока сумели найти только череп и кости грудной части другого человека. Для подъема их поместили в черный пакет, который наблюдатели приняли за останки Ещенко. Личность второго не установлена, потребуется экспертиза ДНК.
Кавалер ордена Почетного легиона, именитый учёный, автор множества работ о Наполеоне сейчас находится в изоляторе. Следствие просит об аресте, суд назначен на 11 ноября. Мотивом убийства считается ревность. В реку он упал из-за того, что в процессе расчленения сильно напился. На первом допросе он рассказал, что собирался покончить с собой: в Петропавловской крепости, в костюме Наполеона.
Олега Соколова с позором лишили членства в лионском Институте социологических, экономических и политических наук. Российское военно-историческое общество попыталось избавиться от доцента тайно: удалив его имя со своего сайта.