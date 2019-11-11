За что и как была убита женщина доцента Соколова. Хроника событий

5 Избавление

Процесс избавления от улик зафиксировала камера видеонаблюдения. Судя по опубликованным кадрам, примерно к четырем часам 9 ноября в Мойку у Фонарного моста отправились: громоздкий мешок, еще один поменьше и черный пакет. Их до сих пор ищут водолазы. В 04.51 в дежурную часть ГУ МВД поступил звонок от проезжавшего мимо мужчины. Он сообщил, что в реке тонет пенсионер. Прибывшие на место полицейские и спасатели вытащили на берег Олега Соколова и рюкзак — в нем две женские кисти.

Оперативникам доцент пояснил, что это был предпоследний заход, но, в отличие от первых трех свертков с уликами, рюкзак тонуть не стал. Соколов пытался помочь уйти на дно (как именно — нет информации), но сам свалился в реку, так как к тому времени был пьян до невменяемости. По этой же причине от него невозможно получить ответ, почему он вместе с руками пытался утопить официально зарегистрированный травматический пистолет, а не обрез, из которого стрелял.