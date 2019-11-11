За что и как была убита женщина доцента Соколова. Хроника событий
1 Причина
Ссориться 24-летняя Анастасия и 63-летний Олег Валерьевич начали вечером 7 ноября. В чем была истинная причина, сейчас уже никто, кроме Олега Соколова, сказать не сможет. А доцент на первом допросе рассказал, что почвой была ревность. В пятницу он якобы собирался ехать к дочерям, и Анастасия поставила его перед выбором: встреча с дочками автоматически означала для него загул возлюбленной в более молодежной компании.
2 Убийство
Как сообщил журналистам брат Анастасии Ещенко, последний раз он говорил с сестрой примерно в час ночи 8 ноября. По предварительным данным, около 02.00 женщина была застрелена из обреза мелкокалиберной винтовки. Оперативники обращают внимание на следующую деталь: стилизованное под пистолет XIX века оружие еще могло оказаться под рукой, а вот коробка с патронами находилась в ящике стола. В ней не хватает 8 штук. На месте убийства обнаружены четыре гильзы. Взять обрез, достать патроны и несколько раз выстрелить — такая последовательность может не вписаться в версию о состоянии аффекта, на которой собирается настаивать защита доцента Соколова.
3 Ужин с друзьями
Еще меньше под описание «сильное душевное волнение» подходят дальнейшие события. По данным «Фонтанки», вечером пятницы, 8 ноября, в квартиру на набережной Мойки, 82, пришли два старинных друга. Они, как и Соколов, историки, увлечены реконструкцией. У Соколова 79-метровая «трешка» с небольшой кухней. Приятели беседовали, выпивали, а тело Анастасии все это время лежало под кроватью в соседней комнате.
4 Расчленение
Точное время, когда Олег Соколов остался один и приступил к самой жуткой части, доподлинно неизвестно. По обнаруженным в квартире следам оперативники делают вывод, что все происходило в ванной. С места преступления изъяты: ножовка, два ножа и топор. Уже сообщалось, что от процесса доцента мутило, поэтому он снова и снова выпивал. К понедельнику, 11 ноября, уже понятно, что Анастасия была распилена минимум на 4 части. В квартире нашли только голову женщины. Здесь также были заготовлены мешки для мусора, веревка и скотч.
5 Избавление
Процесс избавления от улик зафиксировала камера видеонаблюдения. Судя по опубликованным кадрам, примерно к четырем часам 9 ноября в Мойку у Фонарного моста отправились: громоздкий мешок, еще один поменьше и черный пакет. Их до сих пор ищут водолазы. В 04.51 в дежурную часть ГУ МВД поступил звонок от проезжавшего мимо мужчины. Он сообщил, что в реке тонет пенсионер. Прибывшие на место полицейские и спасатели вытащили на берег Олега Соколова и рюкзак — в нем две женские кисти.
Оперативникам доцент пояснил, что это был предпоследний заход, но, в отличие от первых трех свертков с уликами, рюкзак тонуть не стал. Соколов пытался помочь уйти на дно (как именно — нет информации), но сам свалился в реку, так как к тому времени был пьян до невменяемости. По этой же причине от него невозможно получить ответ, почему он вместе с руками пытался утопить официально зарегистрированный травматический пистолет, а не обрез, из которого стрелял.
6 Арест
Защита доцента Соколова просит для ученого домашний арест. Адвокаты намерены доказывать, что преступление было совершено в состоянии аффекта. «Фонтанка» ведет прямую трансляцию из зала суда.
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Справка:
Олег Соколов — доцент кафедры истории Санкт-Петербургского университета, кавалер ордена Почетного легиона, именитый ученый, автор множества работ о Наполеоне, увлечен реконструкциями эпохи полководца. На первом допросе он рассказал, что собирался покончить с собой: в Петропавловской крепости, в костюме Наполеона. После убийства Анастасии Ещенко Олега Соколова с позором лишили членства в леонском Институте социологических, экономических и политических наук. Российское военно-историческое общество попыталось избавиться от доцента тайно: удалив его имя со своего сайта.