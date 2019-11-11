«От обложки и до последней страницы». СК засекретил материалы проверки полицейских по делу Ивана Голунова

Ни суду, ни адвокату не готовы показывать свои наработки сотрудники следственного комитета, которые вот уже пять месяцев пытаются определить, есть ли состав преступления в действиях сотрудников полиции, задерживавших с наркотиками журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Такую позицию 11 ноября озвучил в Басманном суде Москвы сотрудник СК, призывая суд не удовлетворять ходатайство адвоката «Правозащиты Открытки» Сергея Бадамшина, представляющего интересы Голунова. Как пишет «Медиазона», адвокат пожаловался в суд на бездействие следователей в конце октября. По его словам, дело Голунова с сентября «перестало интересовать СК» — проверка в отношении полицейских, которые задерживали журналиста, не привела ни к какому результату.

Бадамшин пытался через суд заставить СК продемонстрировать свое рвение в проверке. Но потерпел фиаско.

«Засекречено все уголовное дело, от обложки до последней странички, без объяснения причин. Я впервые сталкиваюсь с таким цинизмом. СК говорит — не вашего ума дело, мы сами разберемся, а за пять месяцев никто не привлечен», — сказал Бадамшин.

Как объяснили «Фонтанке» юристы, к сожалению, у СК есть такое право в рамках данного запроса. По закону, ведомство может протянуть с ознакомлением дела потерпевшим до передачи оного в суд. А в случае отказа в возбуждении Голунов получит лишь краткое изложение доводов, без конкретики.



