На всех языках. Дело доцента Соколова обсуждают по всему свету - от Франции до Нигерии

Шокирующие подробности убийства Олегом Соколовым своей возлюбленной нашли отклик на страницах прессы по всему миру. На один день доцент СПбГУ стал чуть ли не самым известным русским на всем белом свете.

Фото: facebook.com/ouestfrance

Про Олега Соколова написали практически все ведущие мировые СМИ, от Washington Post до Fox News. Интерес к трагедии облетел весь земной шар и возвращается к нам, уже пропущенный сквозь призму интернационального взгляда, крайне далекого от петербургского контекста.

В том, что о всемирно признанном наполеонисте много и подробно пишут крупнейшие СМИ Франции, где Олег Соколов был награжден орденом Почетного легиона и активно участвовал в процессах неформальной дипломатии, нет ничего удивительного. Его колоритные фотографии в имперском мундире на страницах радуют глаз французского читателя и заставляют его лишний раз ужасаться подробностям любовной драмы.

Однако ключевые слова, описывающие это преступление, «зацепили» журналистов по всему миру. «Фонтанка» обнаружила сообщения об Олеге Соколове в СМИ, очень далеких от темы Наполеона, и на языках, о которых журналисты редакции узнали только сегодня.

В нигерийском издании Legit на языке хауса рассказ о рюкзаке с руками в далекой стране Rasha соседствует с новостями о том, что боевики «Боко харам» сдаются местным военным. В подаче этой истории нигерийские журналисты не блещут оригинальностью, пересказывая все, что уже писала «Фонтанка». По крайней мере, судя по тому, как нам это доносит сервис переводов Google.





Также его помощью приходится пользоваться, читая новость об Олеге Соколове на языке чева — на ориентированном на Зимбабве ресурсе, входящем в международную сеть BBC. Сходу понять, что именно зимбабвийцы узнали в итоге о петербургской драме не получается. Робот-переводчик выдает совершенно непонятные вещи: «Этот пират сделал большое имя для Наполеона, и его никогда не найти в гробу в фильме. Мы и мадам Ещенко были соавторами документа».

Про Соколова пишут в Австралии, Индии, Новой Зеландии и Индонезии.

Чилийский ресурс T13 проявляет эрудицию, называя наш город «бывшей имперской столицей России».

На американском агрегаторе специфичных новостей Heavy.com статья об убийстве в Петербурге стоит на первом месте, а чуть ниже читателям предлагают пять фактов, которые им необходимо знать об Олеге Соколове https://heavy.com/news/2019/11/oleg-sokolov/. Тем, кто внимательно читал на выходных «Фонтанку», никаких открытий там ждать не приходится. После Олега Соколова читателям этого «тяжелого» ресурса предлагается узнать о молодом парне, убитом в Мэрилэнде из-за места в очереди за куриными сэндвичами.

Куда больше конструктива в многочисленных французских источниках. Там про него говорят много и красочно: «Франкофил, говорящий по-французски с лёгкостью толстовского аристократа, украшенный орденом Почетного легиона... Крайне реакционный по политическим убеждениям — он член националистического Российского общества военной истории и близок к крайне правой французской среде, связанной с институтом политических наук, основанным Марион Маришаль Ле Пен». Так про него говорят в Liberasion. Le Figaro вспоминает, что Олег Соколов выступал консультантом в нескольких исторических фильмах и одарил историческую науку несколькими книгами о Наполеоне. Le Monde напоминает, что доцента СПбГУ приглашали читать лекции в Сорбонну.

О связях Олега Соколова с правыми кругами Франции читателям рассказывают и в Англии — BBC, и в Германии — Bild, и в Италии – Corriere della Sera. К слову, эта чуть ли не самая популярная в Италии газета статью про петербургского историка разместила под колонтитулом «Фемицид», то есть, предлагает рассматривать это событие как акт геноцида по половому признаку.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»