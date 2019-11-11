Теплоэнергетики остановили разлив кипятка на Маршала Казакова. Жителей просят не беспокоиться

Бригада «Теплосети» избавляется от Венеции, которую устроила прохудившаяся труба в Красносельском районе Петербурга 11 ноября. Похолодания в квартирах, как обещают, можно не опасаться.

Как сообщили «Фонтанке» в «Теплосети Санкт-Петербурга», специалисты компании локализовали вытекание кипятка на улице Маршала Казакова, 28, корпус 3. Диагностика трубы, которая дала течь, продолжается, ремонтные работы, по предварительной информации, могут занять до 13 часов.

Предполагается, что отключать горячую воду и отопление ближайшим домам на это время не будут. За автомобили, угодившие в кипяток, тоже просят не волноваться: видимых повреждений нет, весь реальный ущерб будет возмещён.

Трубопровод горячего водоснабжения прорвало во дворе на Маршала Казакова в понедельник днём. Вовремя заметившие неладное успели отогнать машины, до того, как их подмочил кипяток. В «Теплосети» просят горожан воздержаться от риска и обходить стороной зоны парения или вытекания.



