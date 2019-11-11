Петербургская компания «Балтонэксим Лизинг СЗ» перешла под контроль московского бизнесмена

Петербургскую лизинговую компанию «Балтонэксим Лизинг Северо-Запад» приобрела московская фирма «ТРАНЗИТ-М», руководителем и владельцем которой является предприниматель Артем Пронин.

Данные об этом появились в системе СПАРК 11 ноября, из сообщения следует, что сделка была завершена в пятницу, 8 ноября.

«ТРАНЗИТ-М» занимается грузовыми автоперевозками, арендой и обслуживанием грузового транспорта. Владелец фирмы отказался отвечать на вопрос «Фонтанки» о приобретении «Балтонэксим Лизинг».

«Балтонэксим Лизинг СЗ» зарегистрирована в 2011 году. Она сдает в лизинг и сублизинг автотранспорт, спецтехнику, оборудование и недвижимость. Сейчас на счету у фирмы 358 действующих договоров с юрлицами. Главными клиентами «Балтонэксим Лизинг СЗ» являются представители агропромышленного комплекса. Компания обслуживает порт Усть-Луга (ООО «Новые коммунальные технологии»), «Должанскую» агрофирму, мясокомбинат «Таврия», ООО «Русский хлеб» и АО «Первая нерудная компания».





Рейтинговое агентство «Эксперт» присвоило «Балтонэксим Лизинг СЗ» 59-е место в рейтинге лизинговых компаний России по итогам работы в 2018 году. Доходы компании за прошлый год составили 1,3 млрд рублей.

Бывший владелец петербургской лизинговой компании Роман Струков в 2011 году занимал должность вице-президента ЗАО «Сбербанк Лизинг». Его можно найти в списке аффилированных лиц ОАО «Сбербанк России» от 2013 года. В 2016 году он приобрел «Балтонэксим Лизинг СЗ» и стал ее гендиректором.

«Балтонэксим Лизинг СЗ» является стратегическим партнером терпящего бедствие ПАО «Балтийский инвестиционный банк» (бывший ОАО КБ «БАЛТОНЭКСИМ БАНК»). Банк был создан в декабре 1994 года. Его центральный офис и центр обслуживания клиентов находятся в Петербурге. В конце 2015 года из-за финансовых проблем Центробанк запустил санацию Балтинвестбанка. Инвестором и основным контролирующим собственником организации стал Абсолют Банк.

Компания работает в регионах присутствия Балтинвестбанка: в Ленинградской, Архангельской, Вологодской, Мурманской областях, в Республике Татарстан, в Воронеже, Смоленске и других городах.