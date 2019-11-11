Смольный снес незаконную грузинскую пекарню в Выборгском районе. Владельцы задолжали городу и приторговывали алкоголем

Комитет по контролю за имуществом Петербурга демонтировал торговый павильон на улице Есенина, вблизи дома 12. Как рассказали в ведомстве 11 ноября, пекарня-кондитерская в грузинской стилистике незаконно заняла 70 кв. м городской земли.

Ранее данный участок был сдан в аренду ООО «Стелла», но Смольный расторг договор. Предприниматели задолжали городу более 300 тысяч рублей.

Помимо продажи продуктов питания, в павильоне торговали алкоголем, что стало нарушением условий договора При этом уголок потребителя в павильоне отсутствовал, кассовые или товарные чеки не выдавались.

Просьбу освободить территорию бизнес проигнорировал. Компания привлечена к административной ответственности за незаконное размещение элементов благоустройства и оштрафована на 50 тысяч рублей.



