Защита попросит отправить доцента Соколова под домашний арест — в квартиру, где он убивал ученицу

Адвокаты историка Олега Соколова подготовили ходатайство об избрании ему домашнего ареста в качестве меры пресечения. Единственное место, куда теоретически его могут отправить, – собственная квартира в 82-м доме на Мойке, где убивали Анастасию Ещенко.

О своих намерениях защита Соколова заявила днем 11 ноября, перед заседанием в Октябрьском райсуде Петербурга.

«Планируем добиваться домашнего ареста и проведения процесса в закрытом режиме», – заявили адвокаты.

Следствие обратилось в суд с ходатайством о заключении Соколова под стражу. По официальной версии, 63-летний подозреваемый совершил убийство ученицы с часа ночи 8 ноября до раннего утра 9-го, после чего его нашли в Мойке с рюкзаком, в котором лежали женские руки. Поиски останков идут до сих пор.





В планы адвокатов Соколова входит переквалификация дела на убийство в состоянии аффекта. Причастность к гибели Ещенко доцент подтверждает и раскаивается. Он застрелил женщину патронами «Снайпер» из стилизованного под пистолет XIX века обреза винтовки.

«Фонтанка» ведет трансляцию судебного процесса.