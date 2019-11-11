Смольный добавит ёлочных базаров. Число точек продаж удвоится по сравнению с прошлым годом

В Петербурге в 2019 году может заработать 70 елочных базаров. Как сообщили 11 ноября в комитете имущественных отношений, на данный момент Смольный заключил уже около 60 договоров с предпринимателями, желающими торговать главным новогодним символом на городской земле.

Также КИО решил предоставить бизнесу 10 дополнительных участков в Кировском, Невском, Петроградском, Колпинском, Красносельском, Выборгском, Приморском и Василеостровском районах. Аукционы по ним пройдут 9 декабря. Договор будет заключен на 5 лет.

Сами елочные базары будут работать с 20 по 31 декабря. «Кроме того, ёлочные базары могут быть размещены на землях частной собственности, а также администрациями районов Санкт-Петербурга в рамках ярмарочной деятельности», – отметили в КИО.

Для сравнения, в 2018 году торговля елками велась по 39 адресам.



