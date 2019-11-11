За два месяца по платной М-11 в Ленобласти проехали полмиллиона машин. Трафик на трассе вырос на треть

За два месяца по новому участку платной трассы М-11 в Новгородской и Ленинградской областях проехали более полумиллиона транспортных средств, около 60% из них – легковые автомобили. Почти 70% водителей для оплаты проезда воспользовались транспондером. Об этом сообщает 11 ноября ГК «Автодор».

После открытия 3 сентября седьмого этапа более чем на 35% выросло количество проездов по дороге в сторону Петербурга от обхода Торжка до трассы А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» («бетонка»).

Седьмой этап – это 103-километровый участок, который начинается на пересечении с М-10 «Россия» в районе деревни Мясной Бор (Новгородская область) и заканчивается недалеко от Тосно (Ленинградская область), на пересечении с трассой А-120. Его ввод в эксплуатацию обеспечил сквозной безостановочный проезд почти 440 километров.

В конце ноября на М-11 планируется открыть 8-й участок, проходящий по территории Тосненского района Ленобласти и Санкт-Петербурга. «Фонтанка» уже побывала там и показывала, как он выглядит. К концу 2019 года ГК «Автодор» ждёт «взрывной» рост трафика.





С 1 ноября на трассе начала действовать новая тарифная сетка. Цена зависит от дня недели и наличия транспондера. Для легковых машин стоимость поездки по всей трассе в будний день (с понедельника по четверг) составит 1820 рублей, с транспондером – 1331 рубль, в выходные (пятницы, выходные, нерабочие праздничные и предшествующие им предпраздничные дни) – соответственно 2020 и 1494 рубля.

Нововведения не распространяются на головной участок трассы М-11 из Москвы до аэропорта Шереметьево (с 15-го по 58-й километр), там тарифы устанавливает концессионер. Также изменения пока не коснутся поездок по новым 7-му и 8-му этапам.