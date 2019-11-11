Пьяный мужчина зарезал гражданскую жену и ее сестру. Он пытался убить и годовалого сына

Житель Агинского района Забайкальского края обвиняется в убийстве гражданской жены и ее сестры, а также в попытке убить своего годовалого сына. Об этом 11 ноября сообщает региональное управление СКР.

По версии следствия, пьяный мужчина во время ссоры 2 ноября дважды ударил ножом свою гражданскую жену, а затем переключился на ее сестру. Женщины скончались на месте. Мужчина также два раза ударил ножом своего годовалого сына, ребенок находится в больнице в стабильном состоянии.

После убийства мужчина пытался покончить с собой, однако его остановили родственники. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).



