Смольный передаст три участка на юге Петербурга под храмы

Правительство утвердило передачу трех земельных участков в Купчино, Московском районе и Петергофе под строительство православных храмов. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба комитета по инвестициям Петербурга.

Срок строительства и действия договора безвозмездного пользования для трех участков составляет 10 лет. Приходу храма Святого Великомученика Георгия Победоносца в Купчино выделят участок на Малой Балканской улице (юго-западнее пересечения с Дунайским проспектом). Приход планирует построить трехэтажный храм с колокольней, общая площадь здания — 1350 кв. м. В нем предусмотрены нижний и верхний храмы с алтарем, помещения воскресной школы, помещения для духовенства, крестильный зал, церковные лавки.

На пересечении Витебского и Дунайского проспектов, у дома №97, корпус 1, по Витебскому проспекту предоставили участок приходу храма во имя благоразумного разбойника Раха. Религиозный объект планируется на 350-380 прихожан, там же будет организован духовно-просветительский центр штрафных воинских частей. Соседний с участком сквер планируется благоустроить.

Рядом с ЖК «Новый Петергоф» на улице Юты Бондаровской землю под стройку религиозного объекта получил приход храма святого мученика Иоанна Воина. На этом месте, кроме храма с колокольней, построят двухэтажный дом причта и часовню.



