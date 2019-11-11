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Исторический суд. Доцента Соколова арестовывают в Петербурге. Онлайн

Происшествия
11.11.2019 13:38
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Исторический суд. Доцента Соколова арестовывают в Петербурге. Онлайн

В Октябрьском районном суде арестовывают доцента истфака СПбГУ Олега Соколова. Корреспонденты "Фонтанки" работают на месте.

Исторический суд. Доцента Соколова арестовывают в Петербурге. Онлайн

Оператор "Фонтанки" ведет стрим из здания суда, пытаясь попасть в зал заседаний.

  • Соколов в клетке стоит, общается с адвокатом. Тяжело дышит, морщится, смотрит в пол. Присел на скамейку.

  • Операторы в погоне за лицом Соколова не жалеют дорогие камеры. Приставы еле сдерживают толпу и пытаются дозированно пускать в зал для съемки.

    Соколов как Ленин, только востребованнее. Очередь к нему не иссякает.

  • Адвокаты Соколова подтвердили, что он взял 51-ю статью Конституции в части подробных показаний. Это может означать, что подозреваемый еще думает над тактикой защиты и планирует при следующем допросе взвешивать каждое слово и, возможно, представит свою версию событий, при которых убита Анастасия Ещенко.

  • "Пустите меня, пожалуйста. Мне бы на алименты подать", - посетительница с несчастным видом не может протиснуться через толпу в коридоре.

  • С первых же минут по делу о шокирующем убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко на СМИ обрушилась масса противоречивой информации. Пока колеги пытаются попасть в зал суда, к середине дня 11 ноября «Фонтанка» восстановила хронологию и может сообщить наиболее близкую к реальности картину.

  • Руководитель объединенной пресс-службы судов Дарья Лебедева: "Коллеги, начинается протокольная съемка. Времени будет предоставлено столько, сколько нужно. Заходим по очереди и стараемся меня не убить". Толпа фотографов вломилась в зал, но Лебедева вроде голос подает. Значит, жива.

  • Cейчас будет протокольная съемка, в зал пускают фотографов, потом их выведут.

    У зала - дикая давка.

  • Соколов - согбенный мужчина в красном потрепанном свитере, растянутых джинсах и белых кроссовках. Из правого кармана торчит бинт. Видимо, в этой одежде его и задержали.

  • Приставы и полиция с силой закрыла дверь. Фотографы кричат от боли, требуют приставов представиться. Фотокорреспондент Александр Коряков что-то говорит о нападении.

  • Коридор и площадку расчистили. Все нашли свое место, только адвокат Соколова Александр Почуев одиноко бродит по коридору. Его гоняет конвой.

    Соколова с боем завели в зал.

  • Конвой перехитрил всех и разогнал толпу. Поведут Соколова с черной лестницы, фотографы разбегаются с занятых позиций по зданию в поиске точек съемки.

  • Защита привела свидетеля, который охарактеризует доцента с положительной стороны. Это женщина средних лет.

  • Судью Юлию Максименко журналисты не пускают к залу.

    Конвой просит разойтись: Уважаемые посетители, пустите судью! Иначе заседание не начнется.

  • Соколова доставили в суд. Десятки фотографов ждут его с парадной лестницы. Конвой суетится в другой части суда, у конвойной лестницы. Возможно, появление Соколова с тыла будет неожиданностью.

  • Поиски останков Анастасии продолжаются на Мойке. Сегодня спасатели пока не нашли ничего, кроме телефона одной из зевак, который та уронила в воду.

    «Фонтанка.ру»

  • У кафедры истории нового и новейшего времени СПБГУ
    У кафедры истории нового и новейшего времени СПБГУ

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  • «Безусловно!»: Песков на вопрос «Знает ли Путин об убийстве, совершенном профессором Соколовым?». В Кремле это жестокое убийство назвали актом безумия и сумасшествием, сообщают РИА "Новости".

  • А возле здания суда ажиотаж. 

    Михаил Огнев

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  • Тем временем на углу Фонарного переулка и набережной Мойки стихийный мемориал. 

    Фото Александра Ермакова
    Фото Александра Ермакова

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  • Защита будет попросить домашний арест и закрытое заседание суда для доцента Соколова, сообщает корреспондент "Фонтанки". Александр Ермаков. Его попросят  отправить в квартиру, где он убивал ученицу.

  • «Садистом, может, и не был, но…» О чем говорят в окружении сира Соколова, пока он готовится к аресту за расчленение.

  • Адвокаты доцента истфака СПбГУ Олега Соколова рассчитывают убедить следствие в том, что он застрелил Анастасию Ещенко в результате сильного душевного волнения, вызванного ревностью, и минимизировать возможное наказание. Добиваться невменяемости и принудительного лечения в планы защиты, по данным «Фонтанки», не входит.

    Как сообщили «Фонтанке» юристы, близкие к адвокатской коллегии «Почуев, Зельгин и партнеры», заключившей соглашение с подозреваемым, в настоящее время идет тщательное изучение образа жизни 24-летней убитой Ещенко.

    «У защиты есть вполне жизнеспособный план представить потерпевшую в выгодном для подозреваемого свете – молодой женщиной, изводившей его ревностью, – говорят собеседники. – Для переквалификации дела со 105-й статьи на 107-ю «Убийство в состоянии аффекта» это, считают адвокаты Соколова, наиболее доступный и разумный вариант».

    Защита доцента рассчитывает на позицию пленума Верховного суда. В 1999 год он вынес постановление «О судебной практике по делам об убийстве». По 107-й, «аффективной», статье, допускается квалифицировать убийство со смягчающими обстоятельствами, в том числе ссора, ревность, месть, зависть. Чтобы доказать длительную психотравмирующую ситуацию, которая предшествовала стрельбе в квартире Соколова, необходимо «аморальное поведение потерпевшего». Если защита доцента выберет такую тактику, то без каких-то очерняющих репутацию Ещенко обстоятельств дело не обойдется.

    Статья 107 УК предусматривает исправительные работы, ограничение свободы, лишение свободы до трех лет.

     

  • Тем временем мировая пресса приехала в Петербург: на месте поисков расчлененной доцентом истфака СПбГУ корреспондент «Фонтанки» наткнулся на съемочную группу телеканала CNN. 

    «Почему мы интересуемся российским убийством? Хороший вопрос, на который я не знаю точного ответа. Так решило руководство. Вообще мы часто рассказываем о преступлениях. Нам интересна эта история, потому что она о домашнем насилии в России», - рассказал представитель съемочной группы канала. 

  • «Фонтанка» публикует фотографии орудий убийства 24-летней Анастасии Ещенко, погибшей от руки своего наставника, доцента СПбГУ Олега Соколова. Историк использовал обрез советской винтовки и патроны «Снайпер». В коробке недостает восьми штук.

    Как стало известно «Фонтанке» 11 ноября, следствие направило на экспертизу изъятый в квартире Соколова на набережной Мойки обрез малокалиберной винтовки ТОЗ-17. Владелец по возможности постарался стилизовать его под кавалерийский пистолет 19-го века.

    С обрезом найдены спортивные винтовочные патроны калибра 5,6 мм «Снайпер». В коробке, которую доцент, вероятно, открыл в ночь на 8 ноября, не хватало несколько штук. Количество выстрелов в Ещенко может достигать восьми.

  • Подозреваемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко преподаватель СПбГУ Олег Соколов на допросе 10 ноября не стал отрицать, что застрелил и расчленил девушку. Еще накануне Соколов воспользовался конституционным правом не свидетельствовать против себя, однако и вчера он не отрицал, что застрелил девушку. С допроса доцент отправился в изолятор временного содержания. Сегодня следствие попросит о его аресте.

  • Поисково-спасательная служба третий день пытается найти останки 24-летней Анастасии Ещенко.

    Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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    В ее убийстве и расчленении признался доцент СПбГУ Олег Соколов. 63-летнего историка, реконструктора и поклонника Наполеона Бонапарта вытащили из реки утром 9 ноября. При нем был рюкзак с женскими руками. Голову молодой аспирантки, с которой у доцента была любовная связь, обнаружили в его квартире на Мойке, 82. Недостающие фрагменты Анастасии ищут водолазы, но пока сумели найти только череп и кости грудной части другого человека. Для подъема их поместили в черный пакет, который наблюдатели приняли за останки Ещенко. Личность второго не установлена, потребуется экспертиза ДНК. 

    Кавалер ордена Почетного легиона, именитый ученый, автор множества работ о Наполеоне сейчас находится в изоляторе. Следствие просит об аресте, суд назначен на 11 ноября. Мотивом убийства считается ревность. В реку он упал из-за того, что в процессе расчленения сильно напился. На первом допросе он рассказал, что собирался покончить с собой: в Петропавловской крепости, в костюме Наполеона.

    Олега Соколова с позором лишили членства в леонском Институте социологических, экономических и политических наук. Российское военно-историческое общество попыталось избавиться от доцента тайно: удалив его имя со своего сайта. 

  • Рано утром 9 ноября Олег Соколов был замечен на набережной Мойки за уничтожением останков своей 24-летней ученицы Анастасии Ещенко, с которой он жил. В ее окружении говорят, что Анастасия хотела расстаться с доцентом. 

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