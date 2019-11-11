На Маршала Казакова лопнула труба. От кипятка спасают машины, но сухими уехали не все

Коммунальная авария произошла в Красносельском районе Петербурга 11 ноября. Разлив кипятка из прохудившейся трубы превращает дворовый проезд в канал.

О прорыве теплосети сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Вода разливается по дороге между домом 28/3 по улице Маршала Казакова и прогимназией «Талант». Подтоплен газон, кипяток наступает на машины. Ещё не успевшие намокнуть автомобили отогнали владельцы, но, судя по фотографиям, успели не все.

Трубы в районе входят в зону ответственности «Теплосети Санкт-Петербурга». «Фонтанка» запросила комментарий у компании.



