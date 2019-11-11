СПРАВКА:
Напомним, Олег Соколов подозревается в убийстве, расчленении и попытке утопить в Мойке части тела своей любовницы Анастасии Ещенко. По его словам, девушка была убита еще 7 ноября, почти двое суток тело пролежало в квартире доцента, после чего историк купил пилу и попытался от тела избавиться. Позже, как он утверждает, Соколов планировал избавиться и от себя – в костюме Бонапарта на территории Петропавловской крепости. С 24-летней аспиранткой он сожительствовал несколько лет.
Банк «Ак Барс» в рамках программы «Дом и земельный участок» предлагает ставку от 9,9% годовых для покупателей домовладений в коттеджных поселках компании «Строительный трест».
Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» объявляет о старте продаж в новом жилом комплексе комфорт-класса «Аквилон SKY», который будет построен на Октябрьской набережной, в Невском районе Санкт-Петербурга.
Setl Group сдал третий детский сад с современным оздоровительным бассейном в жилом комплексе комфорт-класса «Солнечный город» на юго-западе Петербурга. В садик будут ходить 220 малышей. Его планируют открыть уже в январе 2020 года.
Райффайзенбанк снизил ипотечные ставки для клиентов Группы компаний «КВС». Согласно условиям совместной программы субсидирования, ставки для покупателей квартир в микрорайонах «Ясно.Янино» и «Новое Сертолово» начинаются от 5,99% годовых.
Сбербанк отметит свой 178-й день рождения, проведя «Зелёный день». Всем жителям России будут доступны продукты банка и компаний его экосистемы по интересным условиям - с большими скидками.
ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и ПAO «Промсвязьбанк» аккредитовали по ипотеке новый проект Группы «Эталон» - Квартал Che, который реализуется в 7 минутах ходьбы от станции метро «Московские ворота» по адресу: ул. Черниговская, дом 15, литера В.
По итогам 3-го квартала 2019 года ГК «Полис Групп» заняла 1 место по продажам жилья в Ленинградской области и 3 место по аналогичному показателю в Санкт-Петербурге. Такие данные представлены в аналитическом исследовании ЦИАН.
Банк «Открытие» – партнер компании «Строительный трест» – в рамках программы «Новостройка» снизил ставку для покупателей квартир в строящихся комплексах от 7,95% годовых.
Группа компаний «КВС» присоединилась к акционной программе Сбербанка «Зеленый день», приуроченной ко дню рождения финансового учреждения. В ноябре клиенты, которые приобретают жилье в объектах ГК «КВС» на промо-странице «Зеленого дня», могут получить дополнительную скидку 2% на квартиру.
К строительству четвертого детского сада приступил холдинг Setl Group в жилом комплексе «Чистое небо» в Приморском районе. Садик сможет принять 220 детей – для них построят современный бассейн и оформят яркие игровые комнаты. Плановый срок сдачи детского сада – 3 квартал 2020 года.
7 ноября в центральном офисе Группы «Эталон» поздравили 10 000-го покупателя с начала 2019 года. «Юбилейной» покупательницей стала Инна Ивановна, которая приобрела квартиру в Квартале Che, строящемся в Московском районе Санкт-Петербурга.