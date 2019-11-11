«Фонтанка» ведет прямую трансляцию из суда, где избирают меру пресечения доценту исторического факультета СПбГУ Олегу Соколову. Он подозревается в убийстве и расчленении своей сожительницы.

СПРАВКА:

Напомним, Олег Соколов подозревается в убийстве, расчленении и попытке утопить в Мойке части тела своей любовницы Анастасии Ещенко. По его словам, девушка была убита еще 7 ноября, почти двое суток тело пролежало в квартире доцента, после чего историк купил пилу и попытался от тела избавиться. Позже, как он утверждает, Соколов планировал избавиться и от себя – в костюме Бонапарта на территории Петропавловской крепости. С 24-летней аспиранткой он сожительствовал несколько лет.