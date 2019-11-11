Происшествия
«Ищем белый строительный мешок». Спасательная служба погрузилась на дно Мойки в поисках жертвы доцента Соколова
Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Поисково-спасательная служба прочесывает речное дно в поисках останков девушки, в убийстве и расчленении которой признался доцент СПбГУ Олег Соколов. География поиска расширена.
Как сообщает корреспондент «Фонтанки», накануне спасатели изучили дно Мойки специальным локатором и очертили периметр поисковой операции. «Ищем белый строительный мешок», – рассказал 11 ноября журналистам один из членов поискового отряда. На данный момент служба прочесывает дно Мойки между Фонарным и Почтамтским мостами. Ранее в сети появилось видео, на котором пожилой мужчина по очереди сбрасывает в реку светлый мешок, затем еще один, меньшего размера, и черный пакет.
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Справка:
63-летнего историка, реконструктора и поклонника Наполеона Бонапарта Олега Соколова вытащили из реки утром 9 ноября. При нем был рюкзак с женскими руками. Голову молодой аспирантки, с которой у доцента была любовная связь, обнаружили в его квартире на Мойке, 82. Недостающие фрагменты Анастасии ищут водолазы, но пока сумели найти только череп и кости грудной части другого человека. Для подъема их поместили в черный пакет, который наблюдатели приняли за останки Ещенко. Личность второго не установлена, потребуется экспертиза ДНК.
Кавалер ордена Почетного легиона, именитый учёный, автор множества работ о Наполеоне сейчас находится в изоляторе. Следствие просит об аресте, суд назначен на 11 ноября. Мотивом убийства считается ревность. В реку он упал из-за того, что в процессе расчленения сильно напился. На первом допросе он рассказал, что собирался покончить с собой: в Петропавловской крепости, в костюме Наполеона.
Олега Соколова с позором лишили членства в лионском Институте социологических, экономических и политических наук. Российское военно-историческое общество попыталось избавиться от доцента тайно: удалив его имя со своего сайта.