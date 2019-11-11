«Тебя настолько боятся, что в ответ молчат. А я — не молчу». Лебедев объяснил Кадырову, как завоёвывают уважение настоящие мужчины

Дизайнер Артемий Лебедев ответил на призыв президента Чечни Рамзана Кадырова жёстко наказывать за оскорбления в Интернете. Свой комментарий один из самых популярных блогеров Рунета опубликовал 11 ноября в своем телеграм-канале.

«Ты уважаемый человек, у тебя много заслуг, ты восстановил целую страну, тебя любит твой народ, тебя слушают и боятся. Тебя настолько боятся, что в ответ молчат. А я — не молчу. Ты говоришь, что есть вещи важнее законов. Это правда. Любовь и семья важнее законов. И жизнь важнее законов. Законы несовершенны. Но лучше них человечество не придумало ничего. Без правосудия мы вернемся в каменный век. Ты призываешь убивать за обиду. Подумай — кому ты это говоришь? Простым людям. А что, если завтра гордый чеченский юноша обидится и решит убить своего обидчика? Он же будет уверен в своей правоте, потому что ты для него авторитет. Но никакое достоинство никакого мужчины не стоит того, чтобы этот мужчина мог принять решение убить», — написал Лебедев.

Он отметил, что «каждый человек решает свою жизнь, но не имеет права решать жизнь других». Он вспомнил фреску из храма на Старой Ладоге, которая изображает, как Георгий Победоносец усмиряет змея. «Но не копьем, а божьим словом. Именно так поступают настоящие мужчины — они решают свои проблемы бескровно. Интеллект сильнее мышц. Уважение нельзя завоевать силой. Силой можно завоевать только страх», — отметил Лебедев. В конце поста он посоветовал главе Чечни «держать своих псов на цепи».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал жёстко наказывать пользователей Интернета, которые могли «оскорбить чью-то честь». В Кремле агрессивные слова проигнорировали.



