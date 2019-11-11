Обрез, стилизованный под пистолет XIX века, и патроны «Снайпер». Чем убивал доцент Соколов

«Фонтанка» публикует фотографии орудий убийства 24-летней Анастасии Ещенко, погибшей от руки своего наставника, доцента СПбГУ Олега Соколова. Историк использовал обрез советской винтовки и патроны «Снайпер». В коробке недостает восьми штук.

Как стало известно «Фонтанке» 11 ноября, следствие направило на экспертизу изъятый в квартире Соколова на набережной Мойки обрез малокалиберной винтовки ТОЗ-17. Владелец по возможности постарался стилизовать его под кавалерийский пистолет 19-го века.

С обрезом найдены спортивные винтовочные патроны калибра 5,6 мм «Снайпер». В коробке, которую доцент, вероятно, открыл в ночь на 8 ноября, не хватало несколько штук. Количество выстрелов в Ещенко может достигать восьми.





Днем 11 ноября Октябрьский районный суд Петербурга изберет 63-летнему преподавателю СПбГУ меру пресечения. Дело передано в городское управление СК, следователь Беляков попросит отправить Соколова в СИЗО «Кресты». Обвинение Соколову в убийстве бывшей ученицы предъявят во второй половине дня.

По данным «Фонтанки», защита доцента надеется на переквалификацию дела с предъявлением обвинения по 107-й статье «Убийство в состоянии аффекта», которая предусматривает наказание не более трех лет лишения свободы. Осталось доказать, что проживавшая с Соколовым Анастасия Ещенко изводила его и вынуждала ревновать, чем вызвала в нем сильное душевное волнение.

По версии следствия, после убийства из обреза Соколов расчленил тело потерпевшей и сбросил по частям в Мойку. Водолазы продолжают поиски.