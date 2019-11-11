Почти 20 процентов российских заправок поймали на недоливе бензина

Глава Минпромторга РФ посетовал на то, что каждая пятая АЗС в прошедшем году недоливала топливо автомобилистам. Власти намерены бороться с проблемой введением оборотных штрафов.

«Что касается борьбы с недоливом топлива, то сейчас недолив на АЗС проверяется Росстандартом при проведении плановых и внеплановых проверок в присутствии представителей АЗС. Тем не менее, даже в таких условиях, когда АЗС имеют возможность подготовиться к проверке, в этом году недолив обнаружили почти в 20% случаев», – цитирует 11 ноября заявление Дениса Мантурова РИА Новости.

По его словам, власти уже подготовили законопроект, чтобы бороться с проблемой. В частности, предлагается при первом нарушении штрафовать на 1% суммы выручки (не менее 500 тысяч рублей), а при рецидиве увеличивать процент до 3% и не менее 2 миллионов рублей.

«Сегодня недобросовестные продавцы топлива используют различные современные приспособления и вредоносное программное обеспечение, позволяющие обманывать расходомер. Эту проблему должен решить новый стандарт на топливораздаточное оборудование», – заверил глава Минпромторга.

Проверка не впервые показывает недолив топлива на российских АЗС. Так, летом прошлого года в РФ вспыхнул топливный скандал, когда выяснилось, что повсеместно на автозаправках страны водителям недоливают бензин в баки машин.



