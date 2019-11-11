Банк России предупредил, что новая Система быстрых платежей позволяет мошенникам собирать данные о клиентах
ЦБ РФ письмом предупредил банки, что запущенная Система быстрых платежей подвергается компьютерной атаке со стороны мошенников, собирающих данные о клиентах кредитных учреждений, пишут 11 ноября «Ведомости».
Просто зная номер мобильного телефона человека, злоумышленники могут получить его имя, отчество и первую букву фамилии, а также узнать названия банков, где у него открыты счета. Подобные запросы носят массовый характер — информация собирается методом перебора. Данные могут использоваться для того, чтобы убедить человека в звонке из банка.
Со вступлением в новую систему под патронажем ЦБ медлит Сбербанк, который развивает собственный аналог. За задержку банк Германа Грефа уже поплатился штрафом.
Справка:
Система быстрых платежей (СБП) – сервис, который позволяет физическим лицам мгновенно (в режиме 24/7) переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам, вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств. Для этого необходимо, чтобы эти банки были подключены к СБП. Доступ к системе возможен через мобильное приложение банков, подключенных к СБП, как со смартфона или планшета, так и с компьютера.