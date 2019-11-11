«Аквилон Инвест» открывает продажи в новом жилом комплексе на Октябрьской набережной

«Аквилон Инвест»

Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» объявляет о старте продаж в новом жилом комплексе комфорт-класса «Аквилон SKY», который будет построен на Октябрьской набережной, в Невском районе Санкт-Петербурга.

Сейчас минимальная стоимость квартиры начинается от 2 млн. рублей. Ввод в эксплуатацию запланирован на III квартал 2022 года.

ЖК «Аквилон SKY» включает в себя три жилых корпуса высотой от 16 до 25 этажей, встроенно-пристроенный паркинг и коммерческие помещения на первых этажах. Во всех корпусах предусмотрены колясочные и сити-боксы – индивидуальные кладовые. В гостевых холлах будет выполнена дизайнерская отделка в современном стиле.

В рамках проекта «Аквилон SKY» девелопер построит и передаст городской администрации детский сад на 180 мест, а также откроет общественное пространство для детей и родителей – детский клуб «Аквилон Kids».

«Аквилон Инвест»

«Мы продумали множество деталей для комфорта и безопасности будущих жителей «Аквилон SKY»: от уникального благоустройства до современной инженерии, чтобы создать комфортный и «умный» жилой комплекс в Петербурге», – говорит Виталий Коробов, директор по развитию строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон Инвест».

Жилой комплекс рассчитан на 1801 квартиру: от студий до трехкомнатных. В каждой квартире выполнят дополнительную шумоизоляцию, горизонтальную разводку труб, установят увеличенные окна и индивидуальные вентиляционные клапаны. ЖК «Аквилон SKY» оборудуют «умной» системой управления домом «in-Home» для контроля за потребляемыми ресурсами через мобильное приложение.

На закрытой от машин территории комплекса реализуют масштабный проект благоустройства: здесь появится пергола с гамаком и качелями, креативная песочница, детский канатный комплекс, бизиборды, а также спортивная площадка, тренажеры work-out и теннисные столы. Для выгула собак оборудуют специальную зону.

Особенностью проекта станут два сквера с дизайнерским освещением: «Blue SKY» с большой голубой елью и дорожками для прогулок и «White SKY» с белыми цветниками и площадкой для йоги. Их соединит прогулочная аллея с беговой дорожкой. Комплекс будет построен по стандарту качества «Аквилон Инвест» — 4Е, который объединяет четыре основных принципа «разумного девелопмента»: энергоэффективность, экологичность, эргономику и экономию при последующей эксплуатации дома.

«Аквилон Инвест»

Продажу квартир осуществляют девелопер проекта «Аквилон Инвест» и компания «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании «Аквилон Инвест»

ЖК «Аквилон SKY» – застройщик ООО «Приневский 3», проектная декларация на сайте https://akvilon-sky.ru/about.php