Юношеские сборные России и Белоруссии по хоккею устроили массовую драку на льду

Настоящее ледовое побоище произошло на хоккейном матче между сборными России (до 16 лет) и Белоруссии (до 17 лет) на Кубке Президентского спортивного клуба в Минске в минувшее воскресенье, 10 ноября. Видео драки опубликовал YouTube-канал «Хоккей Беларуси».

Инцидент произошел в первом периоде. В битве участвовали почти все игроки. Судьям с большим трудом удалось остановить юных драчунов.

Встреча завершилась победой сборной России со счетом 6:0. Российская команда выиграла турнир, набрав девять очков. Второе место заняли словаки, замкнула тройку сборная Белоруссии.

Массовые драки в юниорском хоккее довольно частое явление. В марте этого года похожая ситуация возникла на молодежном турнире по хоккею в канадском городе Миссиссога. В драке принял участие даже тренер одной из команд.



