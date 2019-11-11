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Исторический суд. Доцента Соколова арестовывают в Петербурге. Онлайн

Происшествия
11.11.2019 12:43
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Суд не спас подмоченную репутацию гаишника из Петербурга. Он покинул службу после сцены с баночкой мочи на обочине дороги

Красносельский районный суд признал законным увольнение инспектора ГИБДД Михаила Вольвача. Службу он покинул после того, как в компании дружинника наблюдал за водителем, сдающим анализ мочи прямо на обочине дороги.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы, решение о законности увольнения Вольвача вынесено 11 ноября. 

В конце апреля дорожный дозор на набережной Екатерингофки вели капитан полиции Михаил Вольвач и отставной сотрудник ГАИ, член «Специализированной народной дружины по безопасности дорожного движения Петербурга и области» Артур Шалик. Инспектор ДПС остановил автомобиль для проверки документов. С водителем начал общение дружинник, который настоял на заборе биологических средств – мочи – на месте остановки транспортного средства. Водитель, не вполне осведомленный о современных методах проверки на алкогольное и наркотическое опьянение, согласился в качестве альтернативы выплатить 150 тысяч рублей. За действиями дружинника, принявшего, по версии следствия, дар, наблюдали другие полицейские. При задержании Шалика купюры посыпались на асфальт.

24 мая Вольвач был уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Основанием для увольнения стало бездействие сотрудника ДПС в отношении проявляющего противоправную активность напарника.

Артура Шалика признали виновным в мошенничестве, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 2 года условно.



© Фонтанка.Ру
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