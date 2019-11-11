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Исторический суд. Доцента Соколова арестовывают в Петербурге. Онлайн

Происшествия
11.11.2019 12:47
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«Попытка тарана столба» или парковка «под стрелой». Машина на тротуаре Невского привлекла внимание горожан

Очередная легковушка выехала на тротуар в центре Петербурга утром 11 ноября. Очевидцы приняли это за ДТП.

Участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Антон сообщил о «попытке тарана столба» на Невском проспекте, напротив Казанского собора, легковым автомобилем Chevrolet. «Водителя нет на месте, копы тут, скорой нет – без пострадавших», – написал он.

Однако, со слов другого участника группы, водитель «Шевроле» просто так припарковался, а мусор на капот машины и тротуар насыпался со столба – на нем меняли консоли. «Его гаишники выгнали», – добавил Серый про водителя легковушки. В пользу этой версии говорит и отсутствие видимых повреждений на автомобиле.

«Попытка тарана столба» или парковка «под стрелой». Машина на тротуаре Невского привлекла внимание горожан

Вылеты автомобилей на тротуары в центре Петербурга – дело нередкое. Не раз такие ДТП имели очень серьезные последствия. Так, в декабре 2018 года под колесами «Мерседеса», вылетевшего на тротуар после столкновения с «Субару», пострадали семь пешеходов. На минувшей неделе суд прекратил уголовное дело в отношении водителей.


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